Narsisistlerin ilişkilerde oynadığı 5 zihin oyunu: Aşk sanıyor olabilirsiniz
Narsisistler, aşk söz konusu olduğunda usta illüzyonistlerdir; partnerlerinin kalbini kazanmak için görkemli jestler, dramatik beyanlar ve görünüşte bitmek bilmeyen onaylamalar yaparlar.
İlk aşamalarda, "Beni sevmeyi bırakırsan, çok sert bir şey yapacağım. Sensiz bir hayatım yok," gibi ifadeler özel, hatta gurur verici gelebilir; derin bir bağlılık ve kırılganlığın işaretleri gibi görünebilir. Ancak bu maskenin altında, gerçekten sevmekten çok tuzağa düşürmek için tasarlanmış hesaplı bir strateji yatar.
Narsisistin "sevgisi" genellikle koşulludur ve bağımlılığı, kafa karışıklığını ve duygusal kaosu teşvik etmek için stratejik olarak sunulur. Onaylama olarak başlayan şey, yavaş yavaş incelikli bir kontrole dönüşür ve partnerin gerçeklik ve öz değer duygusunu kademeli olarak ortadan kaldırır. Parıltı ve dramın ardında, narsisist bir dizi manipülatif taktik kullanır; her biri, üstünlüğü korurken hedefini duygusal esaret altında tutmayı amaçlar. Bu stratejiler görünmez zincirler gibi işler ve çoğu zaman kurbanı en ufak bir güvence veya 'mükemmel' erken aşkın geri dönüşü için çaresiz bırakır. Bunlar, narsistlerin insanları aşk ağlarına hapsetmek için kullandıkları en zorlu beş yöntemdir ve bu, partnerinin sürekli olarak onay ve rahatlama arayışında olduğu tek taraflı bir oyuna dönüşür.
Narsistler, kıskançlık, rekabet veya güvensizlik yaratmak için sıklıkla üçüncü bir kişiyi dahil ederler; bu bir eski sevgili, arkadaş veya aile üyesi olabilir. Üçgenleme yoluyla, birey dikkatini çekmek için rekabeti teşvik eder ve partnerini sürekli bir onay mücadelesine iter.