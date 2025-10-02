Narsisistlerin ilişkilerde oynadığı 5 zihin oyunu: Aşk sanıyor olabilirsiniz

GERÇEKLERİ ÇARPITMA

Narsistik bir âşığı tespit etmenin en basit yolu, partnerinin etrafındaki gerçekliği çarpıtması, gerçekleri çarpıtması, olayları inkâr etmesi veya kontrolü elinde tutmak için geçmişi yeniden yazmasıdır. Sözleri daha önce açıkça belli olsa bile, "Bunu asla söylemedim, hepsi kafanın içinde" diyebilirler. Bu 'gaslighting' yöntemi kafa karıştırır ve kurbanların kendi anılarını ve algılarını sorgulamasına neden olur. Zamanla, gerçeklik çarpıtması kişinin öz güvenini ve kendi yargılarına olan inancını aşındırır.

"Sadece bir şakaydı; biraz mizah kaldıramıyor musun?" gibi olayları tekrar tekrar çarpıtmak, kişinin kendine olan güvenini sorgulamasına neden olur. Psikolojik olarak, gerçeklik çarpıtması, kurbanı duygusal gerçek için narsiste bağımlı hale getirerek istikrarsızlaştırmayı ve yönünü şaşırtmayı amaçlar.





