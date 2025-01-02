Narsist bir ebeveyn ile yaşadığınızın 8 belirtisi
Kişinin kendisini aşırı şekilde özel görmesi ve başkalarından sürekli hayranlık beklemesi olarak tanımlanabilen narsizm, genellikle empati yoksunluğu ve eleştiri kabul edememe gibi belirtilerle fark edilir. Narsist ebeveynlerde ise çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelme ve sadece kendi çıkarını düşünme gibi davranışlar gözlemlenebilir. Narsist ebeveynlerle yaşamak, kişinin psikolojik sağlığında uzun vadede ciddi hasarlar bırakabilir. Bu nedenle bu belirtileri fark edip önlem almak oldukça önemlidir.
Narsist ebeveynler, çocuklarını kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olarak görürler. Bu ebeveynler, çocuklarının başarılarını kendi başarıları gibi yüceltir, çocuklarının başarısızlıklarını ise kişisel bir aşağılama olarak kabul ederler.
2004 yılında yapılan bir analizde, narsist ebeveylerde görülen aşırı kontrolcü ve müdahaleci davranışların, çocukların özgüven gelişimini engelleyebildiği ortaya çıktı.