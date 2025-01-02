Narsist bir ebeveyn ile yaşadığınızın 8 belirtisi

Narsist ebeveynler, çocuklarını kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olarak görürler. Bu ebeveynler, çocuklarının başarılarını kendi başarıları gibi yüceltir, çocuklarının başarısızlıklarını ise kişisel bir aşağılama olarak kabul ederler.

2004 yılında yapılan bir analizde, narsist ebeveylerde görülen aşırı kontrolcü ve müdahaleci davranışların, çocukların özgüven gelişimini engelleyebildiği ortaya çıktı.