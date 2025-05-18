Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor
Hayatınızdaki kişi fazlasıyla çekici, dikkatli ve neredeyse gerçek olamayacak kadar kusursuz mu görünüyor? Biriyle yeni bir ilişkiye başlamak heyecan verici olabilir; ancak bazen o büyüleyici karizma, derinlerde yatan benmerkezci ve toksik bir kişiliğin üzerini örtebilir. Narsisist bireyler, genellikle başarılarını ön plana çıkararak sohbeti domine eder, eleştiriye karşı tahammülsüzdür ve kendilerini abartılı bir şekilde yüceltme eğilimindedir. Peki narsist biriyle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Yeni partneriniz çekici, dikkatli ve belki de gerçek olamayacak kadar iyi mi? Yeni biriyle çıkmak heyecan verici hissettirebilirken, bazen o manyetik karizma derin bir benmerkezci ve zehirli kişiliği maskeleyebilir. Narsisistler genellikle konuşmalara başarı hikayeleriyle hakim olurlar, eleştiriye karşı çok az hoşgörü gösterirler ve şişirilmiş bir benlik duygusuna sahiptirler. Ancak bu özellikleri nadiren önceden ortaya koyarlar, bunun yerine sizi iltifatlara, hediyelere ve büyük jestlere boğabilirler, bu da 'aşk bombardımanı' olarak bilinen bir taktiktir. Ancak zamanla, ilişki sizi kafanız karışık, duyulmamış ve duygusal olarak tükenmiş hissettirebilir.
Bir narsiste mi davrandığınızı merak ediyor musunuz? İşte dikkat etmeniz gereken 10 işaret.