Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTER

Narsisistler dikkati bir dakika bile üzerlerinden çekmek istemezler ve herhangi bir konuşmada, ister kendileriyle ilgili olsun ister olmasın, ilgi odağı olmak için sürekli olarak insanları rahatsız ederler. Bir hikaye paylaşıyor, duygularınızı ifade ediyor veya sadece bir konuşmaya katkıda bulunmaya çalışıyor olun, genellikle cümlenizin ortasında sizi keserler. Bu sadece ara sıra veya kazara olan bir şey değil, bir kalıptır. Konuyu ele geçirip odağı kendilerine geri çekebilirler veya söylediklerinizi önemsiz olarak görmezden gelebilirler. Zamanla, bu davranış sesinizin ve deneyimlerinizin bir önemi yokmuş gibi görünmez veya duyulmamış hissetmenize neden olabilir.