Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor

Hayatınızdaki kişi fazlasıyla çekici, dikkatli ve neredeyse gerçek olamayacak kadar kusursuz mu görünüyor? Biriyle yeni bir ilişkiye başlamak heyecan verici olabilir; ancak bazen o büyüleyici karizma, derinlerde yatan benmerkezci ve toksik bir kişiliğin üzerini örtebilir. Narsisist bireyler, genellikle başarılarını ön plana çıkararak sohbeti domine eder, eleştiriye karşı tahammülsüzdür ve kendilerini abartılı bir şekilde yüceltme eğilimindedir. Peki narsist biriyle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 1

Yeni partneriniz çekici, dikkatli ve belki de gerçek olamayacak kadar iyi mi? Yeni biriyle çıkmak heyecan verici hissettirebilirken, bazen o manyetik karizma derin bir benmerkezci ve zehirli kişiliği maskeleyebilir. Narsisistler genellikle konuşmalara başarı hikayeleriyle hakim olurlar, eleştiriye karşı çok az hoşgörü gösterirler ve şişirilmiş bir benlik duygusuna sahiptirler. Ancak bu özellikleri nadiren önceden ortaya koyarlar, bunun yerine sizi iltifatlara, hediyelere ve büyük jestlere boğabilirler, bu da 'aşk bombardımanı' olarak bilinen bir taktiktir. Ancak zamanla, ilişki sizi kafanız karışık, duyulmamış ve duygusal olarak tükenmiş hissettirebilir.

Bir narsiste mi davrandığınızı merak ediyor musunuz? İşte dikkat etmeniz gereken 10 işaret.

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Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 2

EN SEVİKLERİ KONU: BEN

Kur yapmanın ilk aşaması bittikten ve bağlılık hakkında ciddi bir şekilde düşünmeye başladıktan sonra, dikkatli ve ilgili partnerinizin aniden konuşmalarını değiştirdiğini ve kendilerine odaklandığını görebilirsiniz. Başarılarından, hayranlık duymanız için benzersiz yeteneklerinden veya özelliklerinden, üstesinden geldikleri zorluklardan övünürken görürsünüz. Sorunlarınız aniden önemli olmaktan çıkar ve yalnızca siz onlardan bahsettiğinizde sizi dinlerler.

Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 3

SÜREKLİ SENİ KANDIRIR

Narsisistler kendilerine en yakın olan insanlardan daha iyi olma ihtiyacı hissederler. Sürekli olarak sizinle rekabet ederler ve hayal ettikleri üstünlük nedeniyle sizin başarılarınızı daha küçük hissettirme ihtiyacı hissederler. Başarılarınızı kutlamak yerine, onları küçümseyebilir, seçimlerinizle alay edebilir veya bir hata yaptığınızı ima edebilirler. Bu, kendinizi sorgulamanıza neden olur. Bu tür duygusal manipülasyon, narsisistik davranışın bir özelliğidir. Bu tür davranışlarda bulunmalarının nedeni, sizin gücünüzün onları küçük hissettirmesidir.

Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 4

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTER

Narsisistler dikkati bir dakika bile üzerlerinden çekmek istemezler ve herhangi bir konuşmada, ister kendileriyle ilgili olsun ister olmasın, ilgi odağı olmak için sürekli olarak insanları rahatsız ederler. Bir hikaye paylaşıyor, duygularınızı ifade ediyor veya sadece bir konuşmaya katkıda bulunmaya çalışıyor olun, genellikle cümlenizin ortasında sizi keserler. Bu sadece ara sıra veya kazara olan bir şey değil, bir kalıptır. Konuyu ele geçirip odağı kendilerine geri çekebilirler veya söylediklerinizi önemsiz olarak görmezden gelebilirler. Zamanla, bu davranış sesinizin ve deneyimlerinizin bir önemi yokmuş gibi görünmez veya duyulmamış hissetmenize neden olabilir.

Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 5

GÜVENİLİR DEĞİLLER

Narsisistler, onlara en çok ihtiyaç duyduğunuzda resimden kaybolurlar. Zor zamanlarda duygusal destek göstermek için ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkmazlar veya basitçe sözlerini yerine getirmezler. Bu tür insanlar tutarsızdır ve bencildir. En kötüsü, üzgün olduğunuzda, duygularınızı küçümseyebilir veya durumu kendileriyle ilgili hale getirmek için çarpıtabilirler. Genellikle duygusal olarak ulaşılamazdırlar, ihtiyaçlarınızı önemsemezler veya kırılganlığınızı ifade ettiğinizde savunmaya geçerler. Zamanla, bu güvenilmezlik eksikliği sizi yalnız hissettirebilir ve kendi beklentilerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Bir ilişkide, güvenilirlik güven oluşturur; ancak bir narsiste bu temel en iyi ihtimalle sallantılıdır.


Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 6

YANLARINDA HUZURSUZ HİSSEDERSİNİZ

Bunun sebebi ruh hallerindeki dalgalanmalardır. Belirli bir günde kendilerini üstün hissediyorlarsa, sevgi dolu ve sıcak olabilirler, ancak işler istedikleri gibi gitmezse, anında alaycı ve soğuk olmaya, sevgilerini çekmeye veya keskin sözlerle saldırmaya başlarlar. Duygusal tepkileri genellikle o anda ne kadar kontrol veya hayranlık hissettiklerine bağlıdır. Güçlerinde bir kayıp hissederlerse veya en ufak bir eleştiriye maruz kaldıklarını hissederlerse, sizi pasif-agresif davranışlar, duygusal geri çekilme veya ani patlamalarla cezalandırabilirler. Bu öngörülemezlik, bir sonraki karşılaşmanızda hangi versiyonlarıyla karşılaşacağınızdan emin olamayarak yumurta kabukları üzerinde yürümenize neden olabilir.


Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 7

KURALLARI ÇİĞNEME

Narsisistler genellikle pişmanlık duymadan kuralları ve sosyal normları esnetmekten veya tamamen çiğnemekten zevk alırlar. İster sıraya girmekten, ister sürekli olarak az bahşiş vermekten, izinsiz ofis malzemeleri almaktan, son dakikada planları iptal etmekten veya trafik kurallarını görmezden gelmekten hoşlanırlar; sanki kurallar onlar için geçerli değilmiş gibi davranırlar.

Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 8

KENDİLERİNİ HAK SAHİBİ HİSSEDERLER

Narsisistler kendilerini özel ve diğerlerinden daha önemli hissetme eğilimindedir. Kafalarında, tüm dünyanın kendi etraflarında döndüğünü hissettikleri için, başkalarından iyilik görmekten hoşlanırlar. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamasını beklerken, karşılığında onlar için bir şey yapma ihtiyacı hissetmezler. İlk buluşmanızdaysanız, buluştuğunuz kişinin garsona ve diğer destek personeline nasıl davrandığını görebilirsiniz. Buluştuğunuz kişi bir kral veya kraliçe gibi davranıyorsa ve küçük hizmet kusurlarından rahatsız oluyorsa, bu narsisistik bir özelliğe işaret ediyor olabilir.

Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 9

HER ŞEYİN EN İYİSİNE SAHİP OLMAK İSTERLER

Narsisistler, en iyi kıyafetleri, en pahalı aletleri veya başkalarından en üst düzey ilgiyi hak ettiklerine inanırlar. Genellikle öne çıkmak ve üstün hissetmek için büyük çaba sarf ederler, her durumda lüks ve özel muamele talep ederler. En iyiye sahip olma konusundaki bu sürekli ihtiyaç sadece maddi şeylerle ilgili değildir, aynı zamanda istisnai ve diğerlerinden üstün biri olarak öz imajlarını güçlendirmekle ilgilidir.

REKABET

Narsisistler, etraflarındakilerden daha iyi olma konusunda yoğun bir ihtiyaç duyarlar. İster işte, ister sosyal ortamlarda, hatta ilişkilerde olsun, her şeyi üstünlüklerini kanıtlamak için bir rekabete dönüştürürler. Başkalarını geride bırakmaya yönelik bu amansız dürtü, genellikle gerginlik yaratır ve etraflarındakilerin değersiz veya göz ardı edilmiş hissetmesine neden olur.


Narsist biriyle mi berabersiniz? Bu 10 işaret onları ele veriyor - 10

EMPATİ EKSİKLİĞİ

Narsisistler, sizin duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı gerçekten anlamakta veya önemsemekte zorlanırlar. İlk başta çekici ve dikkatli görünseler de, endişeleri genellikle durumların onları nasıl etkilediğine odaklanır. Bu gerçek empati eksikliği, sizin duygusal refahınızdan çok kendi arzularına öncelik verdikleri için, yanlış anlaşıldığınızı ve duygusal olarak izole edildiğinizi hissetmenize neden olabilir.

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