Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir

Evliliğinizde ya da romantik ilişkinizde sürekli yıpranmış ve suçlu hissediyorsanız, karşınızdaki kişinin narsist olma ihtimali üzerinde durmanız gerekebilir. Uzmanlar, narsistik kişilik bozukluğunun ilişkilerde yarattığı tahribat konusunda uyarıyor.

Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir - 1

Romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar bazen derin psikolojik temellere dayanabilir. Eşinizle süregelen problemler yaşıyorsanız ya da ilişkiniz sizi zihinsel ve duygusal olarak yıpratıyorsa, bunun nedeni narsistik kişilik bozukluğu (NPD) olabilir. Son yıllarda sıkça gündeme gelen “narsisizm” terimi, her ne kadar yaygın kullanılsa da, gelişigüzel yakıştırmalar yerine dikkatli değerlendirilmesi gereken bir psikolojik durum olarak öne çıkıyor.

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Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir - 2

Psikolojik uzmanlara göre, bir narsist ile birlikte olmak zaman içinde bireyin öz saygısını zedeleyebilir, zihinsel karmaşaya ve duygusal tükenmişliğe neden olabilir. İlişkinizde yaşadığınız sorunları anlamlandırmak ve kendinizi korumak için narsistik davranışların temel belirtilerini tanımak önem taşıyor. İşte dikkat edilmesi gereken bazı işaretler:

Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir - 3

1. HER ŞEY ONLARIN ETRAFINDA DÖNÜYOR

Narsistler genellikle ilgi odağı olmak ve kontrolü ellerinde tutmak isterler. Doğuştan gelen bir üstünlük inancı, onları her durumda merkezi figür haline getirir. Kendi ihtiyaçları dışında kalan konulara ilgisiz kalabilirler. Partneriniz, başarılarınızı küçümsüyor ya da ihtiyaçlarınıza kayıtsız kalıyorsa, bu davranışlar narsistik kişilik özelliklerine işaret ediyor olabilir.

Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir - 4

2. EMPATİ EKSİKLİĞİ

Narsist bireyler başkalarının duygularına karşı duyarsız olabilir. Üzgün olduğunuzda sizi teselli etmek yerine duygularınızı küçümseyebilirler. Bu durum, özellikle destek aradığınız anlarda kendinizi yalnız ve değersiz hissetmenize neden olabilir.


Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir - 5

3. SÜREKLİ ÖVGÜ İHTİYACI

Övgü ve onay, narsistler için adeta bir yakıt gibidir. Kendilerine yöneltilen iltifatlarla beslenirler ancak aynı takdiri başkalarına göstermezler. Bekledikleri ilgiyi göremediklerinde huysuzlaşabilir veya öfke gösterebilirler.


Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir - 6

4. MANİPÜLASYON

Sözleri çarpıtmak, yaşanan olayları kendi lehine çevirmek narsist bireylerin sıkça başvurduğu manipülasyon yöntemleri arasındadır. "Gaslighting" olarak bilinen bu davranış biçimi, partnerin gerçeklik algısını zayıflatabilir, kendisini sürekli sorgulamasına neden olabilir.

5. SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMA

Hatalarını kabul etmeyen narsistler, sorunların kaynağını daima karşı taraf olarak gösterir. Bu tutum, zamanla kişinin kendisini sürekli suçlu hissetmesine yol açabilir.


Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir - 7

6. SUÇLULUK ÜZERİNDE KONTROL

Narsist bireyler partnerlerini suçluluk duygusuyla yönlendirebilir. Eleştirilerinden veya öfkelerinden kaçınmak için kişinin kendini sürekli kontrol etmesi, ilişkide baskı ve kaygı yaratabilir.

Uzmanlar, narsistik bir partnerle yaşamanın uzun vadede ciddi psikolojik hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Böyle bir durumdan şüpheleniliyorsa, bir psikolog ya da aile terapistinden destek almak, hem bireysel sağlığı korumak hem de ilişkideki çıkmazları değerlendirmek açısından faydalı olabilir.

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