Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir
Evliliğinizde ya da romantik ilişkinizde sürekli yıpranmış ve suçlu hissediyorsanız, karşınızdaki kişinin narsist olma ihtimali üzerinde durmanız gerekebilir. Uzmanlar, narsistik kişilik bozukluğunun ilişkilerde yarattığı tahribat konusunda uyarıyor.
Romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar bazen derin psikolojik temellere dayanabilir. Eşinizle süregelen problemler yaşıyorsanız ya da ilişkiniz sizi zihinsel ve duygusal olarak yıpratıyorsa, bunun nedeni narsistik kişilik bozukluğu (NPD) olabilir. Son yıllarda sıkça gündeme gelen “narsisizm” terimi, her ne kadar yaygın kullanılsa da, gelişigüzel yakıştırmalar yerine dikkatli değerlendirilmesi gereken bir psikolojik durum olarak öne çıkıyor.