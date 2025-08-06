Narsist biriyle olduğunuzu anlamanın 6 yolu: Sessizce tükenmenize neden olabilir

6. SUÇLULUK ÜZERİNDE KONTROL

Narsist bireyler partnerlerini suçluluk duygusuyla yönlendirebilir. Eleştirilerinden veya öfkelerinden kaçınmak için kişinin kendini sürekli kontrol etmesi, ilişkide baskı ve kaygı yaratabilir.



Uzmanlar, narsistik bir partnerle yaşamanın uzun vadede ciddi psikolojik hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Böyle bir durumdan şüpheleniliyorsa, bir psikolog ya da aile terapistinden destek almak, hem bireysel sağlığı korumak hem de ilişkideki çıkmazları değerlendirmek açısından faydalı olabilir.