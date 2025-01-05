Narsist ilişkilerin görünmeyen yüzü: Manipülasyonun karanlık sanatı
Narsist bir ilişki, bir tarafın narsistik özellikler sergilediği ve genellikle diğer tarafı manipüle ettiği, duygusal olarak tükettiği veya baskı altına aldığı ilişki türüdür. Narsistik kişiler, kendilerini sürekli ön plana koyma, ilgi ve hayranlık talep etme eğilimindedirler. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, çoğu zaman dışarıdan hayranlık uyandıran, kendine güvenli ve büyüleyici bir duruş sergiler. Ancak bu maskenin ardında, sınırsız güç, başarı ve sevgi hayalleriyle meşgul, kırılgan bir ego yatar. Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, narsist ilişkilerin görünmeyen yüzünü yazdı.
Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, çoğu zaman dışarıdan hayranlık uyandıran, kendine güvenli ve büyüleyici bir duruş sergiler. Ancak bu maskenin ardında, sınırsız güç, başarı ve sevgi hayalleriyle meşgul, kırılgan bir ego yatar.