Narsist ilişkilerin görünmeyen yüzü: Manipülasyonun karanlık sanatı

NARSİSTİK KİŞİNİN İLİŞKİDE YARATTIĞI YIKIM

NARSİSTİK MANİPÜLASYONUN KARANLIK SANATI: PARTNERLERİ KONTROL ETMENİN 3 YÖNTEMİ



Sağlıklı bir şekilde kendini sevme, insanın duygusal ve zihinsel sağlığı için gereklidir. Ancak narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerde bu sevgi, kendini aşırı yüceltmeye ve çevresindekiler üzerinde bir güç oyununa dönüşür. Narsisizm çoğu zaman özgüvenle karıştırılır, ancak bu iki kavram arasındaki fark, bir uçurum kadar büyüktür. Narsistler, partnerlerini yalnızca kendi gücünü ve önemini yansıtacak birer ödül gibi görür. Bu algı, ilişkide bir tür duygusal esaret yaratır. Partnerlerinin sürekli hayranlık ve sadakat sergilemesini bekleyen narsistler, bu hedefe ulaşmak için manipülatif stratejilere başvururlar: