Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle

Kişinin, bedensel veya zihinsel benliğine duyduğu aşırı hayranlık olarak açıklanan narsisizm, kendisini daha çok yüksek manipülasyon kabiliyeti ve empati eksikliğiyle ele verir. Uzmanlar, narsistlerin genellikle aynı cümle kalıplarıyla karşısındaki insanı etki altına almaya çalıştığını savunuyor.

Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle - 1

20. yüzyılın başlarından itibaren psikoloji dünyasında sıklıkla incelenen ve çeşitli araştırmalarla temellendirilen narsisizmin adını, son yıllarda daha çok duymaya başladık.

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Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle - 2

Narsist bireyler, genellikle kendilerini başkalarından üstün görürler ve çevrelerinden sürekli ilgi beklerler.

Narsistlerin, başka insanların duygularına kayıtsız kalması, empati duygularının zamanla yok olmasına yol açar. Narsistler, daha çok sonsuz başarı, güç, zeka ve güzellik gibi büyük fantezilerle meşguldürler. 

Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle - 3

Narsist bireyler, başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanma eğilimindedir ve bireyleri, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan araçlar olarak görürler.

Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle - 4

2013 yılında yayımlanan bir çalışma, narsisizmin genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle şekillendiğini ortaya çıkardı. Narsisizmin daha çok erken çocukluk dönemindeki travmalar nedeniyle geliştiği belirlendi.

Narsistlerin sosyal anlamda da belirgin zorluklar yaşadıkları ve ilişkilerinde sık sık güç mücadelesi içerisine girdikleri tespit edildi. Birçok narsistin, ilişkisinde partnerini duygusal olarak sömürdüğü ifade edildi.

Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle - 5

NARSİSTLERİN EN SIK KULLANDIĞI 10 CÜMLE

Uzmanlar, narsistlerin en sık kullandığı 10 cümleyi şu şekilde sıralıyor:

  • Saçmalıyorsun, paranoyaksın, abartıyorsun, git tedavi ol.
  • Sen busun, hastasın.
  • Seni benden başkası çekmez.
  • Benimle birlikte olmazsan, ben de başkasıyla birlikte olurum.
  • Aldattım çünkü sürekli benden şüphe duydun.
  • Aldattım çünkü beni buna sen ittin, sadece huzursuzluk yaratıyorsun.
  • Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun.
  • Bana karşı çıkarsan seni terk ederim.
  • Sana hak ettiğin gibi davranıyorum, beni bu hale sen getirdin.
  • Bence sorun tamamen sende.
Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle - 6

NARSİSTLER TEDAVİ OLABİLİR Mİ?

Narsisizm, tedavi edilebilir bir durum olmasına rağmen, bireylerin tedaviye istekli olmaları ve bu bozukluğun farkına varmaları oldukça önemlidir. Bilişsel davranışçı terapi, narsistik kişilik bozukluğunun tedavisinde etkili olabilir.

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