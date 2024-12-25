Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle

2013 yılında yayımlanan bir çalışma, narsisizmin genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle şekillendiğini ortaya çıkardı. Narsisizmin daha çok erken çocukluk dönemindeki travmalar nedeniyle geliştiği belirlendi.

Narsistlerin sosyal anlamda da belirgin zorluklar yaşadıkları ve ilişkilerinde sık sık güç mücadelesi içerisine girdikleri tespit edildi. Birçok narsistin, ilişkisinde partnerini duygusal olarak sömürdüğü ifade edildi.