Narsist insanların en sık kullandığı 10 cümle
Kişinin, bedensel veya zihinsel benliğine duyduğu aşırı hayranlık olarak açıklanan narsisizm, kendisini daha çok yüksek manipülasyon kabiliyeti ve empati eksikliğiyle ele verir. Uzmanlar, narsistlerin genellikle aynı cümle kalıplarıyla karşısındaki insanı etki altına almaya çalıştığını savunuyor.
20. yüzyılın başlarından itibaren psikoloji dünyasında sıklıkla incelenen ve çeşitli araştırmalarla temellendirilen narsisizmin adını, son yıllarda daha çok duymaya başladık.