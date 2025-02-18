Narsist olduğunu nasıl anlarsınız? 5 dakikalık test gerçeği ortaya çıkarıyor

Hiç tanıdığınız birinin narsisist olup olmadığını merak ettiğiniz oldu mu? Her şey onların, arzularının, başarılarının ve başkalarının kıskançlığına dair algılarının etrafında döner.

Bir narsisist, genellikle kendilerini sizin evreninizin odak noktası yapmaya çalışarak, kendi evrenlerinin merkezine yerleştirme eğilimindedir.

Bu benmerkezci davranış oldukça itici olabilir ve bu tür bireylerle ilişki kurmayı veya sürdürmeyi zorlaştırabilir.

Sadece onlar etrafında dönen konuşmalardan sonra kendinizi tükenmiş hissetmiş olabilirsiniz. Kendine aşık kişiliklerin enerjinizi kolayca tüketebildiği bir dünyada, bir narsisti nasıl tespit edeceğinizi bilmek bir süper güce sahip olmak gibidir





