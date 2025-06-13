Narsistik istismara uğradığınızı gösteren 7 işaret
Son yıllarda narsistik eğilimler giderek yaygınlaştı. Bu artışta, 1970’lerde ortaya çıkan “Ben Nesli” anlayışının etkisi büyük. Narsistik kişilik bozukluğu toplumun yaklaşık yüzde 5’inde görülse de, uzmanlar zararlı narsistik eğilimlerin salgın boyutlara ulaştığını belirtiyor.
Yeni araştırmalar, çocuklukta yaşanan olumsuz olayların narsistik özelliklerin gelişimini etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Narsizmin temelinde yoğun bir hak etme duygusu ve aşırı gurur yatarken, bu kişilik özelliği kendisini iki farklı şekilde ele veriyor: