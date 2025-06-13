Narsistik istismara uğradığınızı gösteren 7 işaret

Büyüklenmeci narsizm: Kişi, kendini diğerlerinden üstün görmekle kalmaz; bunu açıkça gösterme, övgü toplama ve başkalarını etkileme çabasına da girer. Saldırganlık, bu tür narsisistlerin sıklıkla kullandığı bir savunma mekanizmasıdır.

Kırılgan narsizm: Bu kişiler, kendilerine özel davranılmasını bekler, beklentileri karşılanmadığında ise hayal kırıklığı, mağduriyet duygusu ve öfke patlamaları yaşarlar.