Narsistler kedi sevmezler mi?

Bu konuda resmi bir çalışma yapmadığını belirten Georgialı yazar, ''Uzun yıllardır sürdürdüğüm gözlemlerime dayanarak konuşuyorum. Narsistler, kontrolü ellerinde tutmayı severler ve köpekler, onların emirlerini yerine getirmek için son derece uygun hayvanlardır. Çağırdıklarında gelirler ve sahiplerini memnun etmek için çeşitli sevimlilikler yaparlar. Ancak kediler için aynı şey söylenemez, onlar bağımsız bir yapıya sahiptirler ve canları ne zaman isterse o zaman yanınıza gelirler'' şeklinde konuştu.