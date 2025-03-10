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Narsistler kedi sevmezler mi?

Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin, kediler yerine köpekleri daha çok sevdikleri uzun yıllardır yaygın olan bir söylem. Yazar Robert Ewans Wilson'a göre ise bu teorinin gerçeklik payı, sanıldığından daha büyük olabilir. Wilson, kedilerin daha özgür ruhlu olmaları ve kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeleri nedeniyle narsistler tarafından sevimli bulunmadıklarını öne sürdü.

Narsistler kedi sevmezler mi? - 1

Psychology Today'e konuşan Wilson, narsistlerin ilgi odağı olmayı sevdiklerini, bu nedenle genellikle köpek beslemeyi tercih ettiklerini ifade etti. Wilson, ''Köpekler, sahiplerini efendileri olarak görerek, birincil odak noktası haline getirirler. Kedileri kontrol altında tutmak ise daha zordur. Kediler, insanların kendilerine hizmet etmesine alışkındırlar ve eğer istemezlerse onları sevemezsiniz'' dedi.

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Narsistler kedi sevmezler mi? - 2

Bu konuda resmi bir çalışma yapmadığını belirten Georgialı yazar, ''Uzun yıllardır sürdürdüğüm gözlemlerime dayanarak konuşuyorum. Narsistler, kontrolü ellerinde tutmayı severler ve köpekler, onların emirlerini yerine getirmek için son derece uygun hayvanlardır. Çağırdıklarında gelirler ve sahiplerini memnun etmek için çeşitli sevimlilikler yaparlar. Ancak kediler için aynı şey söylenemez, onlar bağımsız bir yapıya sahiptirler ve canları ne zaman isterse o zaman yanınıza gelirler'' şeklinde konuştu.

Narsistler kedi sevmezler mi? - 3

Köpekler, sahiplerini koşulsuz severler ve kimi durumlarda kötü muameleye bile katlanırlar. Bu özellikleri narsistlerin işine gelir çünkü narsistler, ilgiyi ve sevgiyi en kolay şekilde almanın yollarını ararlar. Beğenilmek isterler ancak bunu sorumluluk almadan yapmayı tercih ederler. Bu durum, narsistlerin neden kedilerden hoşlanmadıklarını açıklayabilir.

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