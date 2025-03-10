Narsistler kedi sevmezler mi?
Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin, kediler yerine köpekleri daha çok sevdikleri uzun yıllardır yaygın olan bir söylem. Yazar Robert Ewans Wilson'a göre ise bu teorinin gerçeklik payı, sanıldığından daha büyük olabilir. Wilson, kedilerin daha özgür ruhlu olmaları ve kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeleri nedeniyle narsistler tarafından sevimli bulunmadıklarını öne sürdü.
Psychology Today'e konuşan Wilson, narsistlerin ilgi odağı olmayı sevdiklerini, bu nedenle genellikle köpek beslemeyi tercih ettiklerini ifade etti. Wilson, ''Köpekler, sahiplerini efendileri olarak görerek, birincil odak noktası haline getirirler. Kedileri kontrol altında tutmak ise daha zordur. Kediler, insanların kendilerine hizmet etmesine alışkındırlar ve eğer istemezlerse onları sevemezsiniz'' dedi.