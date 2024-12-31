Narsistler ve Gaslighter’larla başa çıkma stratejileri

8. KENDİNİZİ KORUYUN

Toksik ilişkiyi sonlandırmayı düşünün: Eğer bir narsist veya gaslighter sizi sürekli olarak aşağılıyor veya manipüle ediyorsa, bu ilişkiyi sonlandırmak sizin için en sağlıklı seçenek olabilir.



Yasal yardım alın: Şiddet, tehdit veya istismar varsa, yasal haklarınızı korumak için bir uzmandan destek alın.



