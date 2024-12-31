Narsistler ve Gaslighter’larla başa çıkma stratejileri
Narsistler ve gaslighter’larla başa çıkmak kolay değildir; çünkü bu kişiler manipülatif, zorlu ve genellikle empati yoksunudur. Ancak, aşağıdaki stratejiler bu tür kişilerle başa çıkmak ve kendinizi korumak için etkili yollar sunabilir. Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, narsistler ve gasligher’larla başa çıkma stratejilerini yazdı.
1. KENDİ GERÇEĞİNİZE SADIK KALIN
Manipülasyonu tanıyın: Narsistler ve gaslighter’lar genellikle sizi gerçeklikten uzaklaştırmaya çalışır. Söylediklerinin ve davranışlarının manipülatif olduğunu fark edin.
Kendi hikayenizi sahiplenin: Onların çarpıttığı gerçeklik yerine, kendi algılarınızı ve duygularınızı önemseyin. “Benim duygularım geçerli ve gerçek” demeyi öğrenin.