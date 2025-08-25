Narsistlerin kurbanlarını kontrol etmek için kullandığı 3 yaygın yöntem

Narsist kişilerle kurulan ilişkilerde sıkça karşılaşılan manipülasyon yöntemlerinden biri de ''dry begging'' olarak adlandırılıyor. Bu taktik, ihtiyaç ya da arzuların doğrudan ifade edilmeden, dolaylı yoldan dile getirilmesiyle kendini gösteriyor. Kişi açıkça bir talepte bulunmasa da, karşı tarafta yardım etme zorunluluğu hissi uyandırıyor.

Bu davranış kalıbı farkında olmadan herkes tarafından zaman zaman kullanılıyor ancak narsist bireyler bu yöntemi daha stratejik bir biçimde uyguluyor. Amaç, konuşmanın duygusal tonunu kontrol ederek odağı kendilerine çevirmek.