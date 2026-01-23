NASA açıkladı: İşte bugüne kadar yapılmış en iyi 7 bilim kurgu filmi

İnsanların DNA'larına göre yargılandığı bir gelecekte geçen hikaye, genetik özelliklere göre bölünmüş bir toplumu anlatıyor. Validler (genetik olarak tasarlanmış) ayrıcalıklara sahipken, In-Validler (doğal olarak doğmuşlar) alt düzey işlere mahkum olarak tanımlanıyor.

Ethan Hawke'ın canlandırdığı Vincent Freeman de In-Valid bir karaktere hayat veriyor.

Uzay yolculuğu hayalini gerçekleştirmek isteyen Vincent Freeman, bir Valid'in kimliğini üstleniyor. Bu süreçte ayrımcılıkla yüzleşen karakter, ilerleyen dakikalarda bir cinayetin gizemini ortaya çıkarıyor.

NASA'ya göre Gattaca, genetik ve DNA temelli ayrımcılığı gerçekçi bir şekilde tasvir eden en iyi filmler arasında yer alıyor.