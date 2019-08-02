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NASA bilim kadını Fionnghuala O’Reilly İrlanda güzeli seçildi

İHA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı, bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi.

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    Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu.
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    28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi bilim kadını Fionnghuala O’Reilly oldu.
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    İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim kadını, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh’dan aldı.
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    O’Reilly 70 bin euro'luk ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe’de temsil edecek.
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    Yarışmada birinciliği elde eden O’Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor.
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    İrlanda’nın en güzeli seçilen O’Reilly, “Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici” dedi.
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    Gelecek planlarından bahseden O’Reilly, “Bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
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