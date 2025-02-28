Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri

Nasr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 110. suresi olarak bilinir ve Medine döneminde indirildiği ifade edilir. Üç ayetten oluşan kısa bir suredir. İsmini, ilk ayetinde geçen “Allah’ın yardımı” anlamına gelen “nasr” kelimesinden alır. Bazı rivayetlerde, tam sure halinde indirilen son vahiy olduğu belirtilir.

Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 1

NASR SURESİ NEDİR?


İçeriğinde, Mekke’nin fethiyle birlikte insan topluluklarının İslam’a akın akın girişinden bahsedilir. Sure, Allah’ın Hz. Peygamber’e bahşettiği zaferlerin ve sonrasında gösterilmesi gereken şükrün önemine işaret eder. Arap Yarımadası’nda büyük topluluklar halinde İslam’ın kabul edildiği bir dönemi anlatır. Surede, zaferin sadece Allah’ın yardımı sayesinde gerçekleştiği vurgulanır ve zafer sonrası Allah’ı tesbih etmek, O’na hamd etmek ve O’ndan bağışlanma dilemek gerektiğine dikkat çekilir. Böylece, manevi olgunlaşmaya ve kulluğun şuuruna ulaşmaya çağrı yapılır. Bu yönüyle Nasr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in mesajlarını tamamlayıcı bir nitelik taşır.

NASR SURESİ'Nİ OKUMAK VE NASR SURESİ DİNLEMEK


Nasr Suresi, üç ayetlik kısa yapısıyla kolayca ezberlenebilir ve namazlarda sıkça okunur. Dini kaynaklarda, zafer ve Allah’ın yardımı üzerine önemli mesajları bulunduğu için ferahlık ve şükür duygusunu hatırlattığı belirtilir. Sureyi okumak, fethedilen her türlü zorluğun aslında ilahi lütuf olduğunu anımsatır. Dinlemek de benzer şekilde gönle huzur verici bir etki taşır. Mekke’nin fethi sırasında insanların dinine grup grup girmesinden bahsetmesi, sureyi daha özel kılar. Sure okundukça, elde edilen başarılarda insani çabadan ziyade ilahi rahmete odaklanma vurgusu güçlenir. Nasr Suresi’ni dinlerken veya okurken, Allah’ın yardımıyla kazanılan zaferlere şükretmek ve tüm nimetlerin gerçek sahibinin yalnızca Allah olduğunu hatırlamak önerilir. Kaynaklara göre sureyi düzenli dinlemek veya okumak, manevi kuvveti artıran etkenler arasında gösterilir. Bu sure, namazlarda kolayca yer verebilmek ve dua anlarında anlamını düşünerek içten bir şekilde okunmak üzere uygundur.

YAŞAM HABERLERİ

Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 2

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Nasr Suresi, üç ayetten oluşan bir suredir. Arapça orijinal metni şu şekildedir:

  1. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
  2. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا
  3. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Bu orijinal metin, Kur’an-ı Kerim Mushaflarında yer alan harf düzeniyle aynıdır. Sure, Medine’de indirildiği söylenen ve tam sure olarak en son gelen vahiylerden biri kabul edilen kısa bir bölümdür. “Nasr” kelimesi, “Allah’ın yardımı” anlamına gelir ve surenin başında bu kavram vurgulanır. Arapça yazılışında yer alan kelime ve harf düzeni, Kur’an’ın diğer sureleriyle aynı kurallarla dizilmiştir. Nasr Suresi, Mushaf’taki sıralamada 110. sure olarak geçer. Arapça okunuşu ve yazılışı, namaz içinde veya dışında kolay ezberlenmesi için oldukça uygun bir düzen gösterir.
Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 3

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Nasr Suresi’nin Türkçe okunuşu, Arapça metne en yakın telaffuzu yansıtmayı hedefler. Üç ayetten oluşan surenin Latin harflerle Türkçe okunuşu şu şekildedir:

  1. İzâ câe nasrullâhi velfeth
  2. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ
  3. Fe sebbih bihamdi rabbike vestaghfirh, innehû kâne tevvâbâ

Bu okunuş, Arapça metindeki kelimelerin telaffuzunu basitleştirerek yansıtır. Böylece, ayetler ezberlenirken ya da okunurken doğru sesletme üzerinde yoğunlaşma sağlanır. Suredin Türkçe okunuşu, kısa olması sayesinde ibadetlerde sıklıkla tercih edilen dualar arasında yer alır. Dini kaynaklarda, özellikle farz namazlarda okunduğu belirtilir. Türkçe okunuş ve yazılış bilgisi, Arap alfabesine hâkim olmayanların surenin anlamına ve seslendirmesine daha kolay vakıf olmalarına yardımcı olur. Böylece, sure hakkında temel bilgilere erişim sağlanır.
Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 4

NASR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Nasr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde yer alan kısa sureler arasındadır. Standart Mushaflarda genellikle 603. sayfa veya civarında olduğu ifade edilir. Bulunduğu sayfa farklı baskılarda ufak değişiklik gösterebilir. Mushaf düzenlemesinde 110. sırada yer alır ve Fetih, Haşr gibi surelerden sonra okunur. Bu sure, kısa olması ve Medine’de inmiş olması nedeniyle dikkat çeker. Sayfa numarasında mutlak bir standardın olmaması, basıma ve yayın evine göre değişebileceğini gösterir. Fakat genellikle 30. cüzün içerisinde, son kısma doğru konumlandığından 600’lü sayfalarda bulunur. Bazı Mushaflarda 602 veya 604 gibi yakın sayfalarda yer aldığı görülür. Ayetlerin azlığı, sayfadaki konumunu nispeten daha sabit tutar. Bu nedenle, arama yapılırken cüz esasına göre son cüz içerisinde yer alan 110. sure olarak belirlemek önerilir.

NASR SURESİ KAÇ SAYFA?

Nasr Suresi, kısa bir sure olduğu için Kur’an-ı Kerim içinde tek bir sayfa veya bir sayfanın bir bölümünde yer alır. Üç ayetten oluştuğundan fazladan bir sayfa kaplamaz. Çeşitli Mushaf baskılarında sayfa düzeni değişebilse de genellikle bir sayfa içinde tamamı bulunur. Kısa sureler arasında olması, ezberlenmesini de kolaylaştıran etkenlerden biridir. Tam sure halinde inen son surelerden biri olarak kayıtlara geçer. Bu sure, Arapça metni ve Türkçe okunuşu itibarıyla oldukça az yer kaplar. Mushaf’ın son cüzünde yer alan sureler genel olarak kısa olmasıyla bilinir. Nasr Suresi de bu özelliği taşır. Dini kaynaklarda, sure metninin büyük ölçüde fetih ve Allah’ın yardımından söz etmesiyle dikkat çektiği aktarılır. Kısalığına rağmen verdiği mesajlar bakımından derinlikli bir içeriğe sahiptir.

NASR SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? NASR SURESİ'NİN FAYDALARI

Nasr Suresi, fetih ve Allah’ın yardımı temasını vurgulamasıyla çeşitli faziletler içerir. Dini kaynaklarda, bu sureyi okuyan kimselerin gönüllerine ferahlık geleceği ve Allah’ın yardımıyla karşılaşacakları belirtilir. Bazı rivayetlerde, Mekke’nin fethedildiği gün Hz. Peygamber’le birlikte olan gazilerin sevabına nail olunacağı şeklinde, güvenilirliği tartışmalı bilgiler yer alır. Müslümanlar arasında, Nasr Suresi’nin zafer ve başarı için manevi bir güç kaynağı olduğuna dair anlayış yaygındır. Hadis kaynaklarında, surenin Kur’an’ın dörtte birine denk olduğu ifadesi de aktarılır. Bu değerlendirme, surenin kendisine has bir önem taşıdığını gösterir. Surenin fazileti, kazandığı her başarının aslında ilahi bir destekle gerçekleştiğini hatırlatmaktan gelir. Sürekli okunması, kişinin tevbe ve istiğfarına odaklanmasına katkıda bulunur. Bu şekilde, manevi açıdan güçlenmek ve Allah’a yakınlaşmak hedeflenir.

NASR SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Nasr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan sureler arasındadır. Mushaf tertibine göre 110. sıradaki bu kısa sure, son cüzdeki birçok kısa sureyle birlikte bulunur. İniş sırasına göre 114. sure olduğu kaydedilmiştir. Tam sure olarak en son inen surelerden biri olmasıyla da dikkat çeker. Cüz sıralaması, genel olarak Mushaftaki yerleşime göre yapılır ve Nasr Suresi 30. cüzün son kısımlarına doğru yerleştirilmiştir. Cüz düzeni, Kur’an’ın toplam 604 sayfalık standart baskısına uyacak şekilde belirlenmiştir. Nasr Suresi, kısa olmasına rağmen içerdiği mesajla beraber özellikle fetih ve zafer kavramlarına vurgu yapar. Bu yüzden, 30. cüzün manevi atmosferine ayrı bir zenginlik katar.


Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 5

NASR SURESİ'NİN TAMAMI (NASR SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 3 AYET)

Nasr Suresi, üç ayetten oluşur ve tamamı şu şekildedir:

Arapça Orijinali

  1. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
  2. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا
  3. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Türkçe Okunuşu

  1. İzâ câe nasrullâhi velfeth
  2. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ
  3. Fe sebbih bihamdi rabbike vestaghfirh, innehû kâne tevvâbâ

Bu kısa sure, Medine’de nazil olmuş ve Kur’an’ın son dönem vahiylerinden biri olarak görülür. İslâm kaynaklarında, Mekke’nin fethi ve insanların İslam’a toplu girişleriyle ilgili önemli bir dönemden bahsettiği yer alır. Tamamı bu üç ayetten ibaret olduğu için namazlarda veya günlük okumalarda kolaylıkla ezberlenebilir. Ayrıca, sure son cüz içinde bir sayfadan az yer kaplar. Verdiği mesaj; Allah’ın yardımıyla gelen zaferlerin ardından tesbih, hamd ve istiğfarın önemine vurgu yapar.
Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 6

NASR SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Nasr Suresi, üç ayetten oluşması sebebiyle ezberlenmesi kolay surelerden biri olarak kabul edilir. Kısa olduğu için tekrar yöntemiyle kısa sürede hafızaya alınabilir. Başta Arapça metni birkaç defa dinleyerek kulak aşinalığı kazanmak yararlı olur. Ardından, Latin harfli Türkçe okunuş üzerinden kelimeler tek tek çalışılabilir. Ayetler arasına duraklar konulup, teker teker ezber yapmak da hız kazandırır. Ezber süreci bitince, düzenli aralıklarla tekrar edilmesi gerekir. Sureyi okurken, anlamını düşünmek de motivasyonu artırır. Özellikle Mekke’nin fethini ve Allah’ın yardımı vurgusunu hatırlamak, sureyle daha güçlü bir bağ kurulmasını destekler. Düzgün bir ezber için günlük birkaç dakikalık çalışma önerilir. Böylece, kısa süre içinde akıcı bir şekilde okunması sağlanır.

NASR SURESİ MEALİ NEDİR? NASR SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Nasr Suresi, Türkçe meali itibarıyla Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanların topluluklar halinde dine girişlerini gördükten sonra Allah’ı tesbih etmek ve O’ndan bağışlanma dilemek gerektiğini anlatır. Dini kaynaklarda, Mekke’nin fethi sonrasında İslam’ın Arap Yarımadası’ndaki yayılışını ifade ettiği vurgulanır. Surenin meali, zaferlerin yalnızca ilahi yardım sayesinde gerçekleştiğini ve bu yardımla zafere ulaşıldığında şükrün en güzel ifadesi olarak Allah’ı tesbih etmenin önemi üzerinde durur. Savaşla veya zorluklarla elde edilen hiçbir başarının insana ait olmadığı, tümünün Allah tarafından lütfedildiğine dikkat çekilir. Bu surede aynı zamanda af dilemenin ve tevbenin önemi öne çıkar. Böylece, surede anlatılan mesajlar; şükür, tevbe ve manevi arınma konularında uyarıcı ve hatırlatıcı bir rol üstlenir.

NASR SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Nasr Suresi, kaynaklarda “Tevdî” olarak da anılır. Bu kelime “vedalaşmak” anlamını taşır. İlgili rivayetlerde, surede Hz. Peygamber’in vefatının yaklaştığına işaret edildiği için bu ismin kullanıldığı ifade edilir. Sure, “İzâ Câe Nasrullâh” adıyla da bilinir. Bazı tefsirlerde, fetih manasına gelen farklı isimlerle de anılmış olabilir. Ancak en yaygın isimlendirme “Nasr Suresi” şeklindedir. Kelime olarak “nasr”, “yardım” veya “zafer” anlamını karşılar ve surenin içeriğine uygun bir başlık sunar. Bu isim, surenin ilk ayetinde geçen “Nasrullah” ibaresine dayanır. Kısa bir sure olması nedeniyle, tefsir ve meallerde bazen farklı unvanlarıyla birlikte zikredilir.

NASR SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Nasr Suresi tefsirinde, Mekke’nin fethi ve İslam’ın hızlı yayılışı konu edilir. Ayetler, Allah’ın yardımı sonucunda bu büyük başarının gerçekleştiğini açıklar. Sure, zaferin elde edilmesiyle insanların grup grup dine girişlerine vurgu yapar. Tefsirde, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sure nazil olduktan sonra çokça istiğfar etmesi vurgulanır. Dini kaynaklarda, bu durumun surenin aynı zamanda Peygamber’in vefatının yaklaştığına dair bir işaret taşıdığına dair yorumlar yer alır. Tefsirlerde, suredeki tesbih ve hamd emrinin, insanların kendilerini her türlü başarıda aciz görmelerini ve mutlak kudret sahibi olarak yalnızca Allah’ı yüceltmelerini ifade ettiği açıklanır. Tefsirciler, surede özellikle tevbenin önemini ön plana çıkarmışlardır. Sure, Müslümanların elde ettikleri her nimeti ve zaferi Allah’tan bilmeleri gerektiğini öğretir.

Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 7

NASR SURESİ NE İÇİN OKUNUR? NASR SURESİ NEDEN OKUNUR?

Nasr Suresi, fetih ve zafer teması nedeniyle zaferle ilişkilendirilir. Hem manevî açıdan hem de dünyevî işlerde Allah’ın yardımını dilemek amacıyla okunur. Dini kaynaklarda, sureyi sıkça okuyan kimselerin iç huzur kazandığı ve Allah’a yönelmelerinin güçlendiği ifade edilir. Mekke’nin fethini anımsatması, zorlukların aşılması için ilahi yardıma olan inancı artırır. Surede, zaferin ardından hamd ve istiğfar edilmesinin önemi vurgulanır. Bu nedenle, hem başarı anlarında hem de yeni bir başlangıç yapılırken okunması uygun görülür. Bazı rivayetlerde, Nasr Suresi’ni okuyanların manevi bakımdan desteklendiği anlatılır. İslam âlimleri, surede açıkça yer alan “Allah’ın yardımı” mesajının, hayatın her anında hatırlanması gerektiğini söyler. Böylelikle, her türlü işte niyetin ve başarının esas sahibinin Allah olduğu unutulmaz.

NASR SURESİ KAÇ AYETTİR?


Nasr Suresi, toplam üç ayetten oluşur. Kısa sureler arasında yer aldığı için namazlarda veya günlük okumalarda sıkça tercih edilir. Bazı rivayetlerde, tam sure olarak en son inen surelerden biri olduğu belirtilir. İçeriğinde temel olarak zafer, Allah’ın yardımı ve insanların İslam’a topluluklar halinde girmesi konu edilir. Üç ayette, zaferin yalnızca Allah’ın lütfu olduğu ve bu lütfa karşılık hamd ve istiğfarla şükrün ifade edilmesi gerektiği anlatılır. Ayet sayısının az olması, sureyi ezberlemeyi kolaylaştırır. Mushaf tertibinde 110. sırada yer alır. Sura dair tefsirlerde, üç ayetin özünde son derece güçlü mesajlar bulunduğu ifade edilir. Dolayısıyla, içeriği kadar ayet sayısının azlığı da surenin Kur’an’daki yerini özel kılar.

NASR SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Kur’an ayetlerinin abdestsiz okunması hususunda farklı yaklaşımlar bulunabilir. Dini kaynaklarda, mushafa el değmeden bazı sureleri ezbere okumanın mümkün olduğuna dair bilgiler vardır. Fakat fiilen Kur’an’a dokunma eylemi için genel olarak abdestli olmak tavsiye edilir. Nasr Suresi gibi kısa sureler, hafızadan okunacaksa abdestin farz olmadığı yönünde görüşler aktarılır. Ancak, Kur’an’a hürmet nedeniyle abdestli şekilde okunması daha yaygın bir uygulamadır. Bu sure, tıpkı diğer sureler gibi, ayetleri ezberden okumak istendiğinde mecburi olarak abdest gerektirmediği ifade edilmiştir. Buna rağmen, manevi bir metni okurken temizlik halinde bulunmaya özen göstermek çoğunluk görüşüdür. Nasr Suresi’nin manevî boyutu göz önüne alındığında, abdestli okuyarak kalpteki saygının en güzel şekilde ifade edildiği kabul edilir.

NASR SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Dini kaynaklarda, sureleri belirli sayıda okumayla ilgili farklı rivayetler yer alsa da bu konuda kesin ve bağlayıcı bir sayı bulunmaz. Nasr Suresi de aynı şekilde, herhangi bir farz sayısı ile okunması zorunlu kılınmış bir bölüm değildir. Bazı uygulamalarda, manevi faydalar için sureyi belirli sayılarda tekrar etme alışkanlığı gelişmiştir. Örneğin, ihtiyaç anlarında veya dua öncesinde birkaç kez okunması önerilir. Mekke’nin fethi ve zafer teması nedeniyle sıkça okunmasının manevi bir desteği olduğu ifade edilir. Sure, özellikle namaz sonrası veya günün sakin anlarında tekrar edilerek kalpteki huzuru artırmaya vesile olabilir. Kimi rivayetlerde bin defa veya yüz defa okuma gibi uygulamalar geçse de bunların güvenilirliği hakkında farklı görüşler bulunur. Dolayısıyla, ne kadar okunacağı tamamen kişisel tercihe ve ruhani ihtiyaca göre şekillenir.

Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri - 8

NASR SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Nasr Suresi, herhangi bir özel zaman kısıtlaması olmaksızın okunabilen bir suredir. Namazlarda kısa sure olarak tercih edilen bölümlerden biri olduğu ifade edilir. Özellikle farz namazların kılınması sırasında Fatiha’nın ardından okunabildiği belirtilir. Ayrıca, kişinin günlük ritüellerinde veya dua anlarında Nasr Suresi’ni okuması uygundur. Mekke’nin fethi ve zafer mesajının yer alması, sureyi manevi destek beklentisi içinde olanlar için daha cazip kılar. Fetih, yeni başlangıç, teşekkür ve istiğfar gibi konulara vurgu yapması, onu geniş bir zaman diliminde okunabilir kılar. Sureyi okumak, Allah’ın yardımı ve zaferin gerçek sahibinin O olduğu düşüncesini canlı tutar. Bu nedenle, gün içindeki herhangi bir vakitte hatırlandığında okunması önerilir.

NASR SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Nasr Suresi, zaferin Allah’ın yardımıyla geldiğini işaret eder ve sure sonunda istiğfar emredilir. Bu nedenle, sure okunduktan sonra istiğfar içerikli dualar yapılması önerilir. Dini kaynaklarda, “Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, Allahümmağfirli” tarzında cümlelerle Allah’tan af dilenebileceği ifade edilir. Surenin son ayetinde, “Rabbini tesbih et ve istiğfar et” buyrulduğundan, sure bitiminde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sıkça kullandığı istiğfar sözleri tekrar edilebilir. Örneğin, “Estagfirullah, estagfirullah el-azim” diye zikretmek yaygındır. Bağışlanma dilemek ve zafer sonrası şükrü taçlandırmak amacıyla bu sureyi okuduktan sonra, kişisel dualarla da devam edilebilir. Bu dualar genellikle hamd ve şükür içeren ifadeleri de kapsar. Böylece, surenin verdiği mesaj hayata geçirilerek manevî bütünlük sağlanır.

HER GÜN NASR SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Her gün Nasr Suresi’ni okumanın, manevi açıdan sürekli bir şükür ve istiğfar bilinci kazandırdığı kaynaklarda yer alır. Sürekli tekrar, surede anlatılan fetih ve ilahi yardım mesajını zihinde diri tutar. Allah’tan bağışlanma ve yardım isteyen kimse, kulluk görevini hatırda tutar. Surede fethedilen şehirlerle beraber insanların toplu halde dine girişi anlatıldığı için, Allah’ın izniyle zorlukların üstesinden gelebilme inancı da güçlenir. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar veya engeller karşısında bu sureyi sıkça okumak, iç ferahlık ve sabır duygusunu pekiştirir. Bazı rivayetlerde, sureyi düzenli okuyan kimsenin manevi yönden desteklendiği ve kalbinin huzur bulduğu ifade edilir. Böylece, kısa ve etkili bu sure, istikrarla uygulandığında ruhsal bir yenilenme sunar.

NASR SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


Nasr Suresi’nin, Medine döneminde 620 yılı civarında indirildiği belirtilir. Bazı rivayetlerde, Vedâ Haccı esnasında Minâ’da indirildiği de aktarılır. İniş sırasına göre 114. sure olduğu söylenir. Dini kaynaklarda, tam sure olarak nazil olan en son surelerden biri olduğu ifade edilir. Sure, Hz. Peygamber’in vefatının yaklaştığına dair bir işaret taşıdığı gerekçesiyle de önemlidir. Bu bilgiler ışığında, Mekke’nin fethi ve İslam’ın yayılışının artık belirgin şekilde gerçekleştiği bir döneme denk geldiği söylenir.

NASR SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?

Nasr Suresi hatmi, Kur’an hatmi uygulaması içinde yer alabileceği gibi, farklı kişisel hatim şekillerinde de karşımıza çıkar. Kısa bir sure olduğu için genelde tüm Kur’an okunuşunda son kısımda okunur. Kur’an hatmine başlarken Fatiha gibi surelerin de yer aldığı sistemli bir okuma planı takip edilir. Her cüz tamamlandığında geleneksel olarak yapılan dualar, 30. cüz sonuna varıldığında yine toplu bir dua ile biter. Nasr Suresi de 30. cüzde yer aldığından, hatim sürecinin sonlarına doğru okunur. Bazı kimseler, özellikle manevî bakımdan zafer ve yardıma vurgu yapmak istediklerinde Nasr Suresi’ni birkaç defa tekrar edebilir. Bu sure, Allah’ın yardımını anarak, hatmi bir nevi şükür ifadesiyle bitirme düşüncesini destekler. Sonuçta, hatimde amaç, Kur’an’ın bütünlüğünü anlayarak okumak ve okunan her sayfada manevi bir yolculuk yaşamaktır.


DAHA FAZLA GÖSTER