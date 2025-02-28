Nasr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi meali ve tefsiri

NASR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Nasr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde yer alan kısa sureler arasındadır. Standart Mushaflarda genellikle 603. sayfa veya civarında olduğu ifade edilir. Bulunduğu sayfa farklı baskılarda ufak değişiklik gösterebilir. Mushaf düzenlemesinde 110. sırada yer alır ve Fetih, Haşr gibi surelerden sonra okunur. Bu sure, kısa olması ve Medine’de inmiş olması nedeniyle dikkat çeker. Sayfa numarasında mutlak bir standardın olmaması, basıma ve yayın evine göre değişebileceğini gösterir. Fakat genellikle 30. cüzün içerisinde, son kısma doğru konumlandığından 600’lü sayfalarda bulunur. Bazı Mushaflarda 602 veya 604 gibi yakın sayfalarda yer aldığı görülür. Ayetlerin azlığı, sayfadaki konumunu nispeten daha sabit tutar. Bu nedenle, arama yapılırken cüz esasına göre son cüz içerisinde yer alan 110. sure olarak belirlemek önerilir.





NASR SURESİ KAÇ SAYFA?





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NASR SURESİ KAÇINCI CÜZ?





Nasr Suresi, kısa bir sure olduğu için Kur’an-ı Kerim içinde tek bir sayfa veya bir sayfanın bir bölümünde yer alır. Üç ayetten oluştuğundan fazladan bir sayfa kaplamaz. Çeşitli Mushaf baskılarında sayfa düzeni değişebilse de genellikle bir sayfa içinde tamamı bulunur. Kısa sureler arasında olması, ezberlenmesini de kolaylaştıran etkenlerden biridir. Tam sure halinde inen son surelerden biri olarak kayıtlara geçer. Bu sure, Arapça metni ve Türkçe okunuşu itibarıyla oldukça az yer kaplar. Mushaf’ın son cüzünde yer alan sureler genel olarak kısa olmasıyla bilinir. Nasr Suresi de bu özelliği taşır. Dini kaynaklarda, sure metninin büyük ölçüde fetih ve Allah’ın yardımından söz etmesiyle dikkat çektiği aktarılır. Kısalığına rağmen verdiği mesajlar bakımından derinlikli bir içeriğe sahiptir.Nasr Suresi, fetih ve Allah’ın yardımı temasını vurgulamasıyla çeşitli faziletler içerir. Dini kaynaklarda, bu sureyi okuyan kimselerin gönüllerine ferahlık geleceği ve Allah’ın yardımıyla karşılaşacakları belirtilir. Bazı rivayetlerde, Mekke’nin fethedildiği gün Hz. Peygamber’le birlikte olan gazilerin sevabına nail olunacağı şeklinde, güvenilirliği tartışmalı bilgiler yer alır. Müslümanlar arasında, Nasr Suresi’nin zafer ve başarı için manevi bir güç kaynağı olduğuna dair anlayış yaygındır. Hadis kaynaklarında, surenin Kur’an’ın dörtte birine denk olduğu ifadesi de aktarılır. Bu değerlendirme, surenin kendisine has bir önem taşıdığını gösterir. Surenin fazileti, kazandığı her başarının aslında ilahi bir destekle gerçekleştiğini hatırlatmaktan gelir. Sürekli okunması, kişinin tevbe ve istiğfarına odaklanmasına katkıda bulunur. Bu şekilde, manevi açıdan güçlenmek ve Allah’a yakınlaşmak hedeflenir.Nasr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan sureler arasındadır. Mushaf tertibine göre 110. sıradaki bu kısa sure, son cüzdeki birçok kısa sureyle birlikte bulunur. İniş sırasına göre 114. sure olduğu kaydedilmiştir. Tam sure olarak en son inen surelerden biri olmasıyla da dikkat çeker. Cüz sıralaması, genel olarak Mushaftaki yerleşime göre yapılır ve Nasr Suresi 30. cüzün son kısımlarına doğru yerleştirilmiştir. Cüz düzeni, Kur’an’ın toplam 604 sayfalık standart baskısına uyacak şekilde belirlenmiştir. Nasr Suresi, kısa olmasına rağmen içerdiği mesajla beraber özellikle fetih ve zafer kavramlarına vurgu yapar. Bu yüzden, 30. cüzün manevi atmosferine ayrı bir zenginlik katar.