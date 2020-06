Natalie Portman 100 bin dolarlık bağışla doğum gününü kutladı

Portman, doğum günü kutlaması için seçtiği ilginç yolu Instagram paylaşımıyla duyurdu. “Bu yl doğum günüm için Susan Burton’un A New Way of Life vakfına 100 bin dolar bağışlıyorum. Susan’a kırılmış dünyamızı iyileştirmesine yardımcı olan çalışmaları için çok minnettarım. Becoming Ms. Burton adlı kitabını ilk okuduğumdan beri daha önce hapse girmiş kadınlara uyumak için güvenli bir yer ve hayatlarını yeniden inşa etme şansı veren A New Life of Life vakfını desteklemeye kararlıyım” ifadesini kullandı.