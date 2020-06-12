Natalie Portman 100 bin dolarlık bağışla doğum gününü kutladı

ntv.com.tr 12.06.2020 - 06:38
Ünlü oyuncu Natalie Portman, yaş gününü ‘yardım ederek’ kutladı. 9 Haziran’da 39 yaşına giren Portman, A New Way of Life adlı yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışladı. Vakıf, cezaevinden çıkan kadınların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor.
Portman, doğum günü kutlaması için seçtiği ilginç yolu Instagram paylaşımıyla duyurdu. “Bu yl doğum günüm için Susan Burton’un A New Way of Life vakfına 100 bin dolar bağışlıyorum. Susan’a kırılmış dünyamızı iyileştirmesine yardımcı olan çalışmaları için çok minnettarım. Becoming Ms. Burton adlı kitabını ilk okuduğumdan beri daha önce hapse girmiş kadınlara uyumak için güvenli bir yer ve hayatlarını yeniden inşa etme şansı veren A New Life of Life vakfını desteklemeye kararlıyım” ifadesini kullandı.
Portman, vakfın etkisini ve kadınların hapishaneden çıktıktan sonra hayatlarını yeniden inşa etmelerine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.
Kadın hakları savunuculuğuyla bilinen Portman, bu yılki Oscar töreninde, üzerinde kadın yönetmenlerin isimlerinin bulunduğu bir elbise giyerek mesaj vermişti. Dior marka elbisesinin pelerininde bu yıl Oscar ödüllerine aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimleri yazıyordu.
Elbise birçok kesim tarafından destek gördü, kadın dergilerinde, Portman için “Bir kahraman” yorumu yapıldı. Ama sosyal medyada Natalie Portman'ın oynadığı filmleri inceleyenler Amerikalı aktrisin yalnızca iki kadın yönetmenin filminde oynadığını ortaya koyarak eleştirdi. Bu filmlerden biri de kendi yönettiği filmdi.