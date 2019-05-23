Natalie Portman ile Moby arasında flört polemiği

Oscarlı oyuncu Natalie Portman "20 yıl önce flört ettik" diyen müzisyen Moby'ye sert çıktı: Gençliğimden faydalanmak istedi. İzin vermedim. Bunun üzerine Moby Instagram'dan eski bir fotoğraf paylaştı.
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Amerikalı şarkıcı Moby,Natalie Portman'ın inkar etmesine rağmen ünlü oyuncu ile bir zamanlar sevgili olduklarında ısrar ediyor.
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Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını kaleme aldı.
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Ancak Portman, Harper's Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını" dedi.
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Bunun üzerine şarkıcı Moby, Instagram hesabından ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
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"Natalie Portman'ın hiç çıkmadığımızı söylemesi beni şaşırttı, çünkü aslında çıktık. 1999'da kısa bir süre çıktıktan sonra yıllarca arkadaş kaldık. Natalie'yi severim, zekasına ve aktivistliğine saygı duyuyorum. Ancak açıkçası kısa süreli ilişkimiz hakkında gerçeği neden çarpıttığını anlayamıyorum. Kitabımda anlattığım hikaye eşlik eden kanıt niteliğindeki birçok fotoğraf ile beraber doğru.Açıklama