Natalie Portman ile Moby arasında flört polemiği

1 Moby, Natalie Portman'ın inkar etmesine rağmen ünlü oyuncu ile bir zamanlar sevgili olduklarında ısrar ediyor.



Amerikalı şarkıcı'ın inkar etmesine rağmen ünlü oyuncu ile bir zamanlar sevgili olduklarında ısrar ediyor.

2 Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını kaleme aldı.





3 Ancak Portman, Harper's Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını" dedi.





4 Bunun üzerine şarkıcı Moby, Instagram hesabından ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:



