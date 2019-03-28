Natalie Portman'ın saplantılı hayran paniği

Vox Lux filminin başrol oyuncusu Natalie Portman'ın, ABD'deki evine giren saplantılı hayranı gözaltına alındı.
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25 yıldır oyunculuk yapan ve geçtiğimiz günlerde "Bu sektörde dostum yok" açıklamasıyla gündeme gelen Natalie Portman, Los Angeles’taki evinde büyük bir panik yaşadı.
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Geçtiğimiz ocak ayında izinsiz evine girdiği için uzaklaştırma cezası alan saplantılı hayran yeniden bahçesinde gören 37 yaşındaki oyuncu, polisi aradı.
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Ekipler, 23 yaşındaki James Edward Pearce’ı yeniden gözaltına alırken, Portman’ın çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
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2012 yılında Benjamin Millepied ile evlenen ünlü oyuncunun iki çocuğu bulunuyor.