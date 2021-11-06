Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı

Hollywood oyuncusu Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood, kaleme aldığı yeni kitapta ablasının gençken Kirk Douglas tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasını gündeme getirdi. Lana Wood'un 9 Kasım'da çıkacak olan "Küçük Kız Kardeş" adlı anı kitabında, olayın 1955 yazında yaşandığını yazdı.

Haberler 06.11.2021 - 10:14

Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı - 1

Hollywood, yine bir taciz skandalını konuşuyor. Natalie Wood'un kariyerinin başında Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradığı iddiası gündemde.


Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı - 2

Kardeş Lana Wood, "Küçük Kız Kardeş" ismiyle kalema aldığı anı kitabında kız kardeşinin 1955 yazında ünlü aktör kirk douglas'ın cinsel saldırısına uğradığını yazdı.


Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı - 3

Wood, o zamanlar "The Searchers" filmi çekiyordu. Douglas ise o dönemde "Spartacus", "The Bad and the Beautiful" gibi filmlerde rol alarak ünlenmiş ve Hollyood'un tanınan simalarından birisi haline dönüşmüştü.


Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı - 4

Natalie Wood'un annesi, o zaman 30'lu yaşlarda olan Douglas'ın kızının kariyerinde yükselmesine yardımcı olabileceği umuduyla harekete geçti ve bir buluşma ayarladı. O dönemde 8 yaşında olan kız kardeşi, Wood'un bir otelde gerçekleşen görüşmeden sonra perişan bir halde yanlarına döndüğünü anlattı.


Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı - 5

Lana Wood çok küçük olduğu için annesi ve kız kardeşinin ona bir şey anlatmadığını ancak kendi aralarında konuştuklarını belirtti. Wood, yıllar sonra kız kardeşine Douglas'ın kendisine salrdırdığını söyledi.


Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı - 6

Douglas Şubat 2020'de 103 yaşında hayatını kaybettiğinde bu iddialar gündeme gelmiş ve hatta Wood'un ismi de Douglas ile birlikte sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

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