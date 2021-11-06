Natalie Wood'un kardeşi Lana Wood: Ablam Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradı

Haberler 06.11.2021 - 10:14
Hollywood, yine bir taciz skandalını konuşuyor. Natalie Wood'un kariyerinin başında Kirk Douglas'ın cinsel saldırısına uğradığı iddiası gündemde.
Kardeş Lana Wood, "Küçük Kız Kardeş" ismiyle kalema aldığı anı kitabında kız kardeşinin 1955 yazında ünlü aktör kirk douglas'ın cinsel saldırısına uğradığını yazdı.
Wood, o zamanlar "The Searchers" filmi çekiyordu. Douglas ise o dönemde "Spartacus", "The Bad and the Beautiful" gibi filmlerde rol alarak ünlenmiş ve Hollyood'un tanınan simalarından birisi haline dönüşmüştü.
Natalie Wood'un annesi, o zaman 30'lu yaşlarda olan Douglas'ın kızının kariyerinde yükselmesine yardımcı olabileceği umuduyla harekete geçti ve bir buluşma ayarladı. O dönemde 8 yaşında olan kız kardeşi, Wood'un bir otelde gerçekleşen görüşmeden sonra perişan bir halde yanlarına döndüğünü anlattı.
Lana Wood çok küçük olduğu için annesi ve kız kardeşinin ona bir şey anlatmadığını ancak kendi aralarında konuştuklarını belirtti. Wood, yıllar sonra kız kardeşine Douglas'ın kendisine salrdırdığını söyledi.
Douglas Şubat 2020'de 103 yaşında hayatını kaybettiğinde bu iddialar gündeme gelmiş ve hatta Wood'un ismi de Douglas ile birlikte sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.