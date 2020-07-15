Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu (Bir dizi beş ölüm)

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Naya Rivera'nın otopsi sonucu belli oldu. 33 yaşındaki oyuncunun, boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara kaza olarak geçti. Rivera, Glee dizisinin oyuncu kadrosundan hayatını kaybeden üçüncü ekipten ise beşinci kişi oldu.

15.07.2020 - 11:25

Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu (Bir dizi beş ölüm) - 1
Geçen hafta 4 yaşındaki oğluyla birlikte California'daki Piru gölüne yüzmeye giden ve bir daha geri dönmeyen Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Yapılan otopsi sonucunda da 33 yaşındaki Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu.
Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu (Bir dizi beş ölüm) - 2
Ventura Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, otopsi sonrası Rivera'nın boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara kaza olarak geçti.
Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu (Bir dizi beş ölüm) - 3

Rapora göre Naya Rivera'nın bedeninde herhangi bir travmatik yara kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor.

Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu (Bir dizi beş ölüm) - 4

Naya Rivera, Glee dizisinin oyuncu kadrosundan hayatını kaybeden üçüncü, ekipten ise beşinci kişi oldu. 

Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu (Bir dizi beş ölüm) - 5

 Dizinin bir diğer yıldızı Cory Monteith, 2013'te otel odasında ölü bulundu. Dizide rol alan Mark Salling 2018'de intihar etti. Dizinin yönetmen yardımcısı Jim Fuller, 2013'te kalp krizinden öldü. Dizinin yapım asistanı Nancy Motes de 2014'te intihar etti.

Dizinin diğer yapım asistani Cristina Lageman ise yaşanan ölümler üzerine "Glee lanetli bir dizi, bir kişiyi daha kaybettik" demişti.

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