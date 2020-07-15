Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu (Bir dizi beş ölüm)

Dizinin bir diğer yıldızı Cory Monteith, 2013'te otel odasında ölü bulundu. Dizide rol alan Mark Salling 2018'de intihar etti. Dizinin yönetmen yardımcısı Jim Fuller, 2013'te kalp krizinden öldü. Dizinin yapım asistanı Nancy Motes de 2014'te intihar etti.

Dizinin diğer yapım asistani Cristina Lageman ise yaşanan ölümler üzerine "Glee lanetli bir dizi, bir kişiyi daha kaybettik" demişti.