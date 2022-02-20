NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 10:15 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 10:16
NBA All-Star hafta sonunun cumartesi etkinliklerinde yetenek, üç sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Yetenek yarışmasını Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan The Cavs kazanırken 3 sayı yarışmasının şampiyonu Karl-Anthony Towns oldu. Sönük geçen smaç yarışmasında ise zafer Obi Toppin'indi.
Pek çok ünlünün seyirci olarak akın ettiği etkinlikte DJ Khaled, Lil Wayne, Lil Baby, Ludacris, Quavo, Takeoff, Mary J. Blige gibi rap şarkıcıları sahne alarak seyircileri coşturdu. İşte NBA'in renkli gecesinden yansıyanlar...
Jennifer Hudson
Lil Wayne, Casie Colson Baker, Machine Gun Kelly, Lil Baby
Spike Lee, Ray Allen, Forest Whitaker
Quavo, Offset, Takeoff
Mary J. Blige, DJ Khaled
Machine Gun Kelly
David Daniel Otunga Jr., Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Shaquill O'neal
Lil Baby, Ludacris, DJ Khaled, Lil Wayne, Quavo, Takeoff