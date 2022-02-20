NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını

NBA All-Star hafta sonunun cumartesi etkinliklerinde yetenek, üç sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Yetenek yarışmasını Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan The Cavs kazanırken 3 sayı yarışmasının şampiyonu Karl-Anthony Towns oldu. Sönük geçen smaç yarışmasında ise zafer Obi Toppin'indi.