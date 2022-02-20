NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını

NBA All-Star hafta sonunun cumartesi etkinliklerinde yetenek, üç sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Renkli etkinliğe aralarında Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Spike Lee gibi pek çok ismin de olduğu ünlüler akın etti.

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 10:15 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 10:16

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 1

NBA All-Star hafta sonunun cumartesi etkinliklerinde yetenek, üç sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Yetenek yarışmasını Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan The Cavs kazanırken 3 sayı yarışmasının şampiyonu Karl-Anthony Towns oldu. Sönük geçen smaç yarışmasında ise zafer Obi Toppin'indi.

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 2

Pek çok ünlünün seyirci olarak akın ettiği etkinlikte DJ Khaled, Lil Wayne, Lil Baby, Ludacris, Quavo, Takeoff, Mary J. Blige gibi rap şarkıcıları sahne alarak seyircileri coşturdu. İşte NBA'in renkli gecesinden yansıyanlar...

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 3

Jennifer Hudson

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 4

Lil Wayne, Casie Colson Baker, Machine Gun Kelly, Lil Baby

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 5

Spike Lee, Ray Allen, Forest Whitaker

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 6

Quavo, Offset, Takeoff

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 7

Mary J. Blige, DJ Khaled

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 8

Machine Gun Kelly

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 9

David Daniel Otunga Jr., Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Shaquill O'neal

NBA'de smaç ve yetenek yarışmalarına ünlü akını - 10

Lil Baby, Ludacris, DJ Khaled, Lil Wayne, Quavo, Takeoff

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