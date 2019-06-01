NBA'den Drake'e uyarı

1 Sıkı bir Toronto Raptors taraftarı olan Drake’i zor bir hafta bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda tarihinde ilk kez NBA finaline çıkan Toronto Raptors birçok taraftarı sevince boğdu.

2 Ancak Drake’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Saha kenarında uslanmaz tavırlarıyla rakip takım oyuncularını ve hatta koçlarını bile sinir etmeyi başaran Drake’e bu sefer sağlam bir uyarı geldi.





3 NBA yönetimi Toronto Raptors ile bir araya gelerek Drake’in durumu hakkında bir uyarı da bulundu. Saha kenarında sakin olmasını ve herhangi bir oyuncu ya da teknik adamlara dokunmamasını isteyen NBA yönetiminin bu tutumuna karşı Toronto’da harekete geçmiş durumda.

4 Unutmadan, önceki akşam oynanan final karşılaşmasının ilk maçında Toronto Raptors rakibi Golden State Warriors’u yenerek seride 1-0 öne geçti. Drake yine rahat durmadı ve Steph Curry'in saçından bir tel koparıp “Bunu internette satacağım” diye espri yaptı. Drake, bu saç koparma anının videosunu sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte Drake'in damga vurdugu NBA maçlarından bazıları...

5 Golden State Warriors – Toronto Raptors Maçı



2016 yılında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Kevin Durant ile uğraşan ünlü rapçi, saha kenarında olan Durant’ın yanına gidip bazı sözler dile getirmişti. Golden State için oldukça önemli bir oyuncu olan Durant’ın sinirlerini bozan ünlü sanatçı, Toronto Raptors’un 6. adamı olduğunu kanıtlamıştı.

6 Chicago Bulls-Toronto Raptors Maçı



Saha kenarında topu oyuna sokmaya çalışan Chicago Bulls oyuncusunun kulağına bir takım şeyler söyleyen Drake, oyuncunun topa sokma süresini geciktirmiş ve topu Toronto Raptors’a kazandırmıştı.

7 Indiana Pacers-Toronto Raptors Maçı



Indiana Pacers ile uğraşamaya karar veren Drake, Pacers’ın oyuncusu Rodney Stuckey’ın topu elinden kaçırdıktan sonra ünlü alkış hareketiyle yine bir yaramazlığa imza atmıştı.





8 Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors Maçı



Cleveland’ın oyuncusu Kevin Perkins’e saha kenarında laf atmaya başlayan Drake, olayın kavgaya dönüşmesine saniyeler kala sakinleşti.. Maç sonunda tartışan ikili oyuncuların ve menajerlerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Bu maçtan sonra NBA’den uyarı alan ünlü rapçi sonraki maçlarda yine boş durmadı.

9 Washington Wizard-Toronto Raptors Maçı



Washington’un oyuncusu Kelly Oubre’e laf atan ünlü rapçi oyuncunun moralini bozmuş ve maç boyu kötü performans göstermesine neden olmuştu.

10 Cleveland Cavaliers & Toronto Raptors

11 Washington Wizards & Toronto Raptors

12 Orlando Magic & Toronto Raptors

