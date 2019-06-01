NBA'den Drake'e uyarı
Koyu bir Toronto Raptors taraftarı olan Drake şimdiden 2019 NBA Finalleri’ne damga vurdu. Toronto Raptors ile Golden State Warriors karşılaşmasında da rahat durmayan Canadalı müzisyene NBA yönetiminden uyarı geldi.
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1Sıkı bir Toronto Raptors taraftarı olan Drake’i zor bir hafta bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda tarihinde ilk kez NBA finaline çıkan Toronto Raptors birçok taraftarı sevince boğdu.
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2Ancak Drake’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Saha kenarında uslanmaz tavırlarıyla rakip takım oyuncularını ve hatta koçlarını bile sinir etmeyi başaran Drake’e bu sefer sağlam bir uyarı geldi.
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3NBA yönetimi Toronto Raptors ile bir araya gelerek Drake’in durumu hakkında bir uyarı da bulundu. Saha kenarında sakin olmasını ve herhangi bir oyuncu ya da teknik adamlara dokunmamasını isteyen NBA yönetiminin bu tutumuna karşı Toronto’da harekete geçmiş durumda.
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Unutmadan, önceki akşam oynanan final karşılaşmasının ilk maçında Toronto Raptors rakibi Golden State Warriors’u yenerek seride 1-0 öne geçti. Drake yine rahat durmadı ve Steph Curry'in saçından bir tel koparıp “Bunu internette satacağım” diye espri yaptı. Drake, bu saç koparma anının videosunu sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte Drake'in damga vurdugu NBA maçlarından bazıları...
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5Golden State Warriors – Toronto Raptors Maçı
2016 yılında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Kevin Durant ile uğraşan ünlü rapçi, saha kenarında olan Durant’ın yanına gidip bazı sözler dile getirmişti. Golden State için oldukça önemli bir oyuncu olan Durant’ın sinirlerini bozan ünlü sanatçı, Toronto Raptors’un 6. adamı olduğunu kanıtlamıştı.
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6Chicago Bulls-Toronto Raptors Maçı
Saha kenarında topu oyuna sokmaya çalışan Chicago Bulls oyuncusunun kulağına bir takım şeyler söyleyen Drake, oyuncunun topa sokma süresini geciktirmiş ve topu Toronto Raptors’a kazandırmıştı.
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7Indiana Pacers-Toronto Raptors Maçı
Indiana Pacers ile uğraşamaya karar veren Drake, Pacers’ın oyuncusu Rodney Stuckey’ın topu elinden kaçırdıktan sonra ünlü alkış hareketiyle yine bir yaramazlığa imza atmıştı.
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8Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors Maçı
Cleveland’ın oyuncusu Kevin Perkins’e saha kenarında laf atmaya başlayan Drake, olayın kavgaya dönüşmesine saniyeler kala sakinleşti.. Maç sonunda tartışan ikili oyuncuların ve menajerlerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Bu maçtan sonra NBA’den uyarı alan ünlü rapçi sonraki maçlarda yine boş durmadı.
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9Washington Wizard-Toronto Raptors Maçı
Washington’un oyuncusu Kelly Oubre’e laf atan ünlü rapçi oyuncunun moralini bozmuş ve maç boyu kötü performans göstermesine neden olmuştu.
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10Cleveland Cavaliers & Toronto Raptors
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11Washington Wizards & Toronto Raptors
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- Orlando Magic & Toronto Raptors
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13Philadelphia 76ers & Toronto Raptors