Ne kadar uyursanız uyuyun yorgun musunuz? Nadir görülen bir rahatsızlığın belirtisi

Katılımcıların çoğu, günlük işlevlerini sürdürebilmek için en az 10 saat uykuya ihtiyaç duyduklarını, bazıları ise 15 saate yakın uyuduklarını belirtti. NHS, yetişkinlerin optimum sağlık için gecede 7-9 saat uyumasını öneriyor. Uzmanlar, sağlıklı uyku ile obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserler gibi pek çok hastalıktan korunulabileceğini hatırlatıyor.



Araştırma ekibi, katılımcıların paylaşımlarını 10 temada topladı: uzun süreli uyku, asla tam olarak uyanık hissetmeme, sürekli uyku hali, dinlendirici olmayan uyku, uyanmada zorluk, otomatik davranışlar, mikro uykular ve uzun süreli şekerlemeler, bilişsel zorluklar, sınırlı fiziksel enerji, canlı rüyalar ve hipnogogik halüsinasyonlar.



Katılımcılar deneyimlerini şöyle ifade etti:



“Bunu anlatmanın bir yolu, size anestezi verildiğinde uyanık kalmanız gerektiğini düşünmektir. Gün boyu böyle hissediyoruz.”



“Uyku hali o kadar şiddetli ki sanki yaşamaya devam edemeyecekmişim gibi geliyor. Tüm dünyam bu uyku ihtiyacı etrafında dönüyor.”



“Ne kadar uyursam uyuyayım kendimi dinlenmiş hissetmiyorum. Sürekli uykuluyum ve hiçbir zaman tam olarak uyanık değilim.”





