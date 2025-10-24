Ne kadar uyursanız uyuyun yorgun musunuz? Nadir görülen bir rahatsızlığın belirtisi
Kronik yorgunlukla yaşamanın deneyimini mercek altına alan yeni bir araştırma, ne kadar uyunursa uyunsun bu yorgunluktan kurtulmanın mümkün olmadığını ortaya koydu.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), idiyopatik hipersomni olarak adlandırılan durumu, “kişinin uzun süre uyumasına rağmen uyanınca dinlenmiş hissetmemesi, kafa karışıklığı ve sinirlilik yaşaması” olarak tanımlıyor.
IH’nin nedeni resmen tanımlanmış değil; nörolojik kökenli olduğu düşünülüyor. Bu rahatsızlığa sahip kişiler gündüzleri aşırı uyku hali yaşarken, geceleri uzun süre uyuyor; yine de yorgun uyanıyor ve gün içinde sık sık uyuklayabiliyor. Uzmanlar, bu durumun narkolepsiden farklı olduğunu, çünkü bu kişiler için hiçbir uyku süresinin yeterli olmadığını vurguluyor.