Ne kepek ne çavdar! En faydalı ekmek türü açıklandı: Kolesterol ve kan şekerini düzenliyor

Beslenme uzmanı Katherine Basbaum, siyez ekmeğinin, daha sağlıklı kolesterol ve kan şekeri seviyelerine sahip olmak isteyenler için harika bir tercih olabileceğini belirtiyor. Basbaum'a göre, siyez ekmeği; demir, magnezyum, çinko ve fosfor gibi minerallerle doludur ve bunlara ek olarak, tekli doymamış yağlar ve oleik asit içerir. Ancak en önemli etken, içerdiği çözünebilir liftir.