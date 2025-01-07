Ne kepek ne çavdar! En faydalı ekmek türü açıklandı: Kolesterol ve kan şekerini düzenliyor
Ekmek türleri genellikle çavdar, kepek, haşhaşlı ve tandır olmak üzere pek çok gruba ayrılır. Ancak hangisinin daha sağlıklı olduğu konusunda pek çok farklı görüş bulunur. Diyetisyen Katherine Basbaum, en sağlıklı ekmek türünün siyez ekmeği olduğunu öne sürüyor. Uzman isme göre, düzenli siyez ekmeği tüketimi, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düzenliyor.
Siyez ekmeği, sıklıkla tam buğday gibi başka ekmek türleriyle birlikte karşımıza çıkar. Ancak bu ekmek türü, yalnızca tadı değil, sağladığı besin değerleriyle de dikkat çeker. Siyez, aslında antik bir buğday türüdür ve diğer modern buğday çeşitlerinden kimyasal yapısı bakımından farklıdır.