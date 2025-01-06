Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor
Avustralya'da yaşayan 58 yaşındaki Anne Osbourne, 33 yıldır yalnızca meyveyle beslendiğini açıkladı. Ancak bu beslenme stili, birçok sağlık otoritesi tarafından tehlikeli bulunuyor. Frutaryen diyet olarak da bu beslenme tarzının, diyabet ve pankreas riskini artırdığı düşünülüyor.
Aslen İngiltere doğumlu olup 2003 yılından bu yana Avustralya'da yaşayan 58 yaşındaki Anne Osbourne, uzun yıllardır yalnızca çiğ meyve tüketerek hayatta kalıyor. Sıra dışı beslenme tarzına olan ilgisinin 1990'lı yıllarda başladığını ifade eden Osbourne, ilham kaynağının David Shelley olduğunu söyledi.