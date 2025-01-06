Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor

Avustralya'da yaşayan 58 yaşındaki Anne Osbourne, 33 yıldır yalnızca meyveyle beslendiğini açıkladı. Ancak bu beslenme stili, birçok sağlık otoritesi tarafından tehlikeli bulunuyor. Frutaryen diyet olarak da bu beslenme tarzının, diyabet ve pankreas riskini artırdığı düşünülüyor.

Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor - 1

Aslen İngiltere doğumlu olup 2003 yılından bu yana Avustralya'da yaşayan 58 yaşındaki Anne Osbourne, uzun yıllardır yalnızca çiğ meyve tüketerek hayatta kalıyor. Sıra dışı beslenme tarzına olan ilgisinin 1990'lı yıllarda başladığını ifade eden Osbourne, ilham kaynağının David Shelley olduğunu söyledi.

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Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor - 2

Yalnızca meyve içeren diyete başladığı yıllarda en büyük oğluna hamile olduğunu belirten Osbourne, ''Bu diyete ilk etapta yalnızca denemek için başlamıştım, sonrasında bir daha ağzıma meyveden başka bir şey sürmedim'' dedi.

Kasap bir ailenin kızı olan Osbourne, 19 yaşında vegan olduğunu anlattı. ''Vegan tarzı beslenmeye geçtiğimden beri nefes darlığı çekmiyorum ve uzun yürüyüşlerde yorulmuyorum'' diyen Avustralyalı kadın, söz konusu beslenme tarzının herkeste aynı sonucu vermeyeceğini söyleyerek uyardı.

Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor - 3

Osbourne’un günlük menüsünde sadece yerel meyveler yer alıyor. Sindirim sistemine daha az yük bindirmek için öğünlerinde yalnızca tek bir tür meyve tüketiyor. Sabahları genellikle taze sıkılmış portakal suyu içiyor, ardından gün boyu mevsim meyvelerini tüketiyor. Öğle yemeğinde 2-3 avokado yerken, akşamları da papaya veya yaban mersini gibi meyveler tercih ediyor. Özel günlerde ise organik kuru meyve ve kuruyemişlerden çiğ meyveli kekler hazırlıyor.

Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor - 4

Frutaryen diyet, birçok uzman tarafından şeker oranı yüksek olduğu ve gerekli tüm besin öğelerini sağlamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Cleveland Clinic’e göre, bu diyeti uygulamak, diyabet veya pankreas sorunları gibi sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Ayrıca B12 vitamini, kalsiyum, D vitamini, iyot ve omega-3 yağ asitleri eksiklikleri, yorgunluk ve bağışıklık problemlerine yol açabilir.

Ancak Osbourne, çiğ meyve diyetine geçtikten sonra sağlığının önemli ölçüde iyileştiğini iddia ediyor. "Meyvenin yetiştiği toprak çok önemli. Kimyasal yüklü topraklar eksikliklere yol açabilir'' diyen Osbourne, süpermarketteki meyvelerin genellikle temiz içerikli olmadığını savunuyor.

Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor - 5

Anne Osbourne, haftada 50 kilometre koşuyor, uzun yürüyüşler yapıyor ve bahçesinde çeşitli egzersizler yapıyor. En son yaptırdığı kan testlerinde her şeyin normal olduğunu ve doktorunun en iyi kolesterol seviyelerine sahip olduğunu belirten 58 yaşındaki kadın, bağışıklık  sisteminin de oldukça güçlü olduğunu öne sürüyor.

Osbourne, saç ve tırnaklarının hızlı uzamasının yanı sıra menopozu hiçbir olumsuz belirti yaşamadan atlattığını ifade ediyor.

Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor - 6

Osbourne, bu diyetin hayatını değiştirdiğini kabul etmekle birlikte, herkesin bu diyeti sürdürebileceğini düşünmüyor. 

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