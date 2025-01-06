Ne sebze ne et! 33 yıldır aynı şeyi yiyor: Doktorlar ''Tehlikeli'' diyor ama o tüketmeden duramıyor

Yalnızca meyve içeren diyete başladığı yıllarda en büyük oğluna hamile olduğunu belirten Osbourne, ''Bu diyete ilk etapta yalnızca denemek için başlamıştım, sonrasında bir daha ağzıma meyveden başka bir şey sürmedim'' dedi.

Kasap bir ailenin kızı olan Osbourne, 19 yaşında vegan olduğunu anlattı. ''Vegan tarzı beslenmeye geçtiğimden beri nefes darlığı çekmiyorum ve uzun yürüyüşlerde yorulmuyorum'' diyen Avustralyalı kadın, söz konusu beslenme tarzının herkeste aynı sonucu vermeyeceğini söyleyerek uyardı.