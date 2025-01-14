Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak

EMİR VERMEK

Ültimatomlar birinin elini zorlamaktır ve kendi başına bir tür manipülatif gibi duyulur. Sorunlar bir ültimatoma konulduğunda sağlıklı bir tartışma ve uzlaşma için hiçbir alan yoktur. İnsanlar genellikle kendi başlarına seçim yapma konusunda güçlenmiş hissetmek yerine ültimatomlara karşı kızgınlık hissederler. Bir ilişki, tüm gücüyle, istediğiniz bir şeyi elde etmek için baskı yaratmanın bir yolu olarak değil, bir ekip olarak birlikte sorunları çözmek için kurulmalıdır.