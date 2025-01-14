Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak

Hepimiz kendimizi biriyle konuştuğumuz ve aslında bizi dinlemediği hissine kapıldığımız bir noktada buluruz. Ya da belki bir ilişkinin kötüye gittiğini düşünürüz. Bazen ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız, başkalarının ilgisiz kalmasına yol açabilir. Dikkat eksikliğinden duygusal duvarlara veya sürekli olumsuzluğa kadar, bu özellikler sizinle başkaları arasında mesafe yaratabilir. Psikolojiyle desteklenen, insanları istemeden uzaklaştırabilen 7 kırmızı bayrağa daha yakından bakalım ve bunların farkında olmanın bağlarınızı güçlendirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görelim.

Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 1

DİKKATSİZ OLMAK

Birisi konuşurken dikkatli olmadığında, bu kişinin değerli olmadığını hissetmesine neden olabilir. Telefonunu kontrol ederken veya dalıp giderken sürekli bir dikkat dağıtıcı unsur, mesafeye neden olur.

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Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 2

Diğer kişi gerçekten zihinsel olarak orada olmadığında bir bağ kurmak zor olacaktır. İnsanlar onlara tüm dikkatinizi vermenizi sever çünkü bu onlara değer verdiğinizi ve onları önemsediğinizi gösterir.

Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 3

DUYGUSAL OLARAK ULAŞILAMAMAK

Bir kişi duygularını saklarsa veya duygular hakkında konuşamazsa, bu diğer kişi için kopukluk yaratır. Duygusal açıklık yakınlık ve güven verir; tersi ise ilişkiyi sığ ve konuşmaya değmez hale getirir. Bu aşırı paylaşım sorunu değil, önemli olduğunda açılma isteğidir; aksi takdirde, sadece bir arkadaşlık bağı haline gelebilir.

Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 4

AŞIRI KISKANÇLIK

Biraz kıskançlık doğal olabilir, ancak aşırı olduğunda, çok kontrolcü hale gelir. Partnerinin nerede olduğunu ve kiminle vakit geçirdiğini sürekli sorgulamak boğucu hale gelir. Sağlıklı kıskançlık, ilginin bir yansımasıdır; ancak, aşırı kıskançlık, güvensizlik ve itimatsızlığın bir belirtisidir. Herhangi bir ilişkinin güven temeline ihtiyacı vardır; bu olmadan, her şey çöker.

Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 5

SÜREKLİ OLUMSUZLUK

Kişi her zaman en kötüsünü beklediğinde veya her şeyi olumsuz bir duruma dönüştürdüğünde, onların etrafında olmak yorucu olur. Hiçbir şey asla yeterince iyi hissettirmez. Zor zamanlarda bile pozitif olmak, onları yakınlaştırmak, insanları uzaklaştırmamak ve zorlukları daha yönetilebilir hale getirmek pozitifliktir. İnsanlar onları daha iyi yapan insanları tercih eder, daha kötü değil.

Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 6

KONUŞMA BECERİSİ

Bir kişi sohbeti sürdüremediğinde veya soru sormadığında umursamadığı görünebilir. Bir ilişki kurmak ve birbirimizi daha iyi anlamak için anlamlı bir sohbet gereklidir. İletişim kuramadan ve fikir paylaşamadan gerçek bir duygusal bağ kurmak çok zordur. İyi iletişim, diğer kişinin değerli ve görülen hissetmesini sağlar.

Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 7

HIRSI OLMAYANLAR

Hırslı olmayan bir kişi, hayatta hiçbir yönü yokmuş gibi görünebileceğinden etrafta olmak gerçekten ilgi çekici olmayabilir. İnsanlar hırslı ve kişisel veya profesyonel bir şey için çabalayan insanlarla ilgilenme eğilimindedir. Bu, aralarında hiçbir şey büyümüyormuş gibi ilişkiyi bayat hissettirir. Birisiyle bir amacı paylaşmak heyecan vericidir ve bağlantıya enerji verir.

Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak - 8

EMİR VERMEK

Ültimatomlar birinin elini zorlamaktır ve kendi başına bir tür manipülatif gibi duyulur. Sorunlar bir ültimatoma konulduğunda sağlıklı bir tartışma ve uzlaşma için hiçbir alan yoktur. İnsanlar genellikle kendi başlarına seçim yapma konusunda güçlenmiş hissetmek yerine ültimatomlara karşı kızgınlık hissederler. Bir ilişki, tüm gücüyle, istediğiniz bir şeyi elde etmek için baskı yaratmanın bir yolu olarak değil, bir ekip olarak birlikte sorunları çözmek için kurulmalıdır.

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