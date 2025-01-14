Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız... Psikolojiye göre insanları uzaklaştıran 7 kırmızı bayrak
Hepimiz kendimizi biriyle konuştuğumuz ve aslında bizi dinlemediği hissine kapıldığımız bir noktada buluruz. Ya da belki bir ilişkinin kötüye gittiğini düşünürüz. Bazen ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız, başkalarının ilgisiz kalmasına yol açabilir. Dikkat eksikliğinden duygusal duvarlara veya sürekli olumsuzluğa kadar, bu özellikler sizinle başkaları arasında mesafe yaratabilir. Psikolojiyle desteklenen, insanları istemeden uzaklaştırabilen 7 kırmızı bayrağa daha yakından bakalım ve bunların farkında olmanın bağlarınızı güçlendirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görelim.
DİKKATSİZ OLMAK
Birisi konuşurken dikkatli olmadığında, bu kişinin değerli olmadığını hissetmesine neden olabilir. Telefonunu kontrol ederken veya dalıp giderken sürekli bir dikkat dağıtıcı unsur, mesafeye neden olur.