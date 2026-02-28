Nebahat Çehre de açıkladı. Hayatının film olmasını istemeyen ünlü isimler

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur da hayatının film olmasını istemeyen ünlüler arasında yer alıyor. 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Tayfur, daha önce verdiği bir röportajda hayatının film olmasını istemediğini şu sözlerle aktarmıştı:

"...Ben öldükten sonra hayatımın film olarak çekilmesini istemiyorum. Zaten bugüne kadar beni anlatan belgeseller yapıldı. Halkımız benimle ilgili her şeyi biliyor zaten..."