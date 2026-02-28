Nebahat Çehre de açıkladı. Hayatının film olmasını istemeyen ünlü isimler
28.02.2026 13:50
Son Güncelleme: 28.02.2026 13:51
Deniz Ogan
Bir süredir ekranlardan uzak olan Nebahat Çehre, hayatının film olmasını istemediğini açıkladı. Bunun üzerine benzer düşünen ünlü isimler de merak edildi.
"Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarla adından söz ettiren Nebahat Çehre, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Senelerdir herhangi bir projede rol almayan usta sanatçı, son röportajında "Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna yanıt verdi.
81 yaşındaki Nebahat Çehre, "Hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem" ifadelerini kullandı.
Çehre'nin bu sözleri sonrası hayatının film olmasını istemeyen ünlü isimler akıllara geldi.
YILDIZ TİLBE
"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun", "Çabuk Olalım Aşkım" gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, kısa bir süre önce bir takipçisinin "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, "Asla izin vermiyorum" demişti.
DEMET AKALIN
Şarkıları kadar açıklamalarıyla da adından söz ettiren Demet Akalın, birkaç ay önce "Ben öldükten sonra asla filmim yapılmasın" ifadelerini kullanmıştı.
FERDİ TAYFUR
Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur da hayatının film olmasını istemeyen ünlüler arasında yer alıyor. 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Tayfur, daha önce verdiği bir röportajda hayatının film olmasını istemediğini şu sözlerle aktarmıştı:
"...Ben öldükten sonra hayatımın film olarak çekilmesini istemiyorum. Zaten bugüne kadar beni anlatan belgeseller yapıldı. Halkımız benimle ilgili her şeyi biliyor zaten..."
NEŞET ERTAŞ
"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş 2012'de hayatını kaybetmişti. Yapımcı Mustafa Uslu da Ertaş'ın hayatını beyaz perdeye aktarmak istemişti. Ancak "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi, Ertaş'ın ailesinin "Kendisi hayattayken böyle bir şey istemedi" iddiası sonrası açılan dava neticesinde gösterime girmedi.
"HAYATIMI SERENAY SARIKAYA OYNASIN"
Öte yandan ünlüler dünyasında Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Emel Sayın, Zerrin Arbaş ve daha birçok isim de hayatının film olmasını istiyor.
Bu fikre sıcak bakan isimlerden Mahmut Tuncer, Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki, Yonca Evcimik ve merhume Güllü de hayatını Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söylemişti.