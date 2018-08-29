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Nebahat Çehre: Sonu hüsran oldu

Usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz sezon rol aldığı proje için, "Geçen sene de hatır gönül girdi araya, projeyi kabul ettim. Sonu hüsran oldu" açıklamasını yaptı.

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    Geçtiğimiz sezon Yuvamdaki Düşman dizisinde rol alan Nebahat Çehre, Etiler-Bebek’te görüntülendi. Çehre rol aldığı ve alacağı projeler hakkında konuştu.
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    Çok senaryo okuduğunu ancak hüsrana uğramamak için ince eleyip sıkı dokuduğunu belirten Çehre şöyle konuştu: “Yeni dönem için birçok senaryo geldi, okudum. Ama içime sinen bir senaryo yok. Geçen sene hüsrana uğradım."
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    "O yüzden içime sinmeyen hiçbir projede yer almayacağım. Geçen sene de hatır gönül girdi araya, projeyi kabul ettim. Sonu hüsran oldu”
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    Milliyet'in haberine göre Çehre, aç olduklarını söyleyip kendisinden para isteyen çocuklara ise, “Sokaklarda dilenmeyi bırakıp okuyun ve adam olun” nasihatında bulundu.
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