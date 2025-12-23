Nebahat Çehre'den "Aşk-ı Memnu" itirafı. Türk televizyonlarına damga vurmuş diziler
23.12.2025 10:39
NTV - Haber Merkezi
"Aşk-ı Memnu" dizisinin "Firdevs"i Nebahat Çehre'nin yıllar sonra diziyle ilgili yorum yapması, Türk televizyonuna damga vurmuş dizileri akıllara getirdi.
Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre, yıllar sonra diziyle ilgili yorum yaptı.
Aşk-ı Memnu'da Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Zerrin Tekindor ile başrolleri paylaşan Nebahat Çehre, yıllar sonra katıldığı bir programda diziyle alakalı konuştu.
"ADNAN'IN DA KABAHATİ VAR"
Behlül ve Bihter'in aşkıyla ilgili konuşan 81 yaşındaki Çehre, "Bu kadar güzel bir kadınla evleniyorsun ve evde çok yakışıklı bir yeğenin var. Kaçmaz bir şeydi o, Adnan’ın da kabahati var" dedi. Usta oyuncu Çehre'nin bu yorumu sonrası son 25 yıla damga vuran Türk dizileri merak edildi.
AŞK-I MEMNU
2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmenliğini Hilal Saral üstlendi.
Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizi, hala tekrar bölümleriyle reyting rekorları kırıyor.
Bihter ve Behlül'ün imkansız aşkı yıllar geçse de unutulmazken, dizi hem kostümleri hem ikonik replikleriyle gündemden düşmüyor.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi, 2006-2010 yılları arasında ekranlara geldi.
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimlerin rol aldığı dizi, tekrar bölümleriyle hala izleyici karşısına çıkıyor.
MUHTEŞEM YÜZYIL
2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın saray hayatını gözler önüne serdi.
Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalabık, Nebahat Çehre, Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi, finalinin üzerinden seneler geçse de sahneleriyle sosyal medyaya damga vuruyor.
Öte yandan dizide Mahidevran Sultan'ı oynayan Nur Fettahoğlu da seneler sonra bir itirafta bulundu. Kendisine Hatice Sultan, Selma Ergeç’e ise "Mahidevran Sultan" rolünün teklif edildiğini ifade eden Fettahoğlu, birbirlerine gelen rolleri istediklerini ve sonrasında değiştiklerini açıkladı.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ
2010-2013 yılları arasında yayınlanan "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinin yönetmenliğini Zeynep Günay üstlendi.
Senaryosunu Coşkun Irmak'ın yazdığı dizi, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Emir Berke Zincidi gibi isimlerin tanınmasını sağladı.
Ayça Bingöl ile Erkan Petekkaya'nın başrolleri paylaştığı "Öyle Bir Geçer Zaman ki" tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.
EZEL
2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz gibi isimler rol aldı.
Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi oldu ve 150 ülkeye satıldı.
KURTLAR VADİSİ
İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen "Kurtlar Vadisi", izleyenlerin gönlüne taht kurmuş yapımlardan biri. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, 4 sezon sürdü.
Senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Mehmet Turgut'un yazdığı dizinin yönetmenliğini Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar üstlendi.
Dizi, Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati gibi karakterleriyle yıllar geçse de gündeme geliyor.
ASMALI KONAK
2002-2003 yılları arasında izleyici ile buluşan ve Kapadokya'da çekilen Asmalı Konak dizisinde, başrolleri Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ve Selda Alkor paylaştı.
Senaryosunu Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın kaleme aldığı dizinin her bölümü büyük ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Asmalı Konak'ın final bölümü 25,90 reyting alarak rekora imza attı.