Nebahat Çehre'den "Aşk-ı Memnu" itirafı. Türk televizyonlarına damga vurmuş diziler

Behlül ve Bihter'in aşkıyla ilgili konuşan 81 yaşındaki Çehre, "Bu kadar güzel bir kadınla evleniyorsun ve evde çok yakışıklı bir yeğenin var. Kaçmaz bir şeydi o, Adnan’ın da kabahati var" dedi. Usta oyuncu Çehre'nin bu yorumu sonrası son 25 yıla damga vuran Türk dizileri merak edildi.