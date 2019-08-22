Nebahat Çehre'den Beren Saat'e destek

1 Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat sosyal medya hesabından gözleri nemli bir fotoğraf karesi paylaşmış, Nebahat Çehre de altına yorumda bulunmuştu.







2 Çehre, Saat'in fotoğrafının altına "O gözlerin hiç nemlenmesin" notunu düşmüştü.







3 Bir alışveriş merkezinde kameralara yansıyan Çehre’ye, "Beren Saat ile buluşup dertleştiniz mi?" sorusu soruldu.







4 Saat ile Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan usta oyuncu da şu yanıtı verdi: "Beren benim kızım. Çok sevdiğim bir insan, onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım çok mutlu olur."



