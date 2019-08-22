Nebahat Çehre'den Beren Saat'e destek

Kenan Doğulu ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Beren Saat'e eski rol arkadaşı Nebahat Çehre'den destek geldi. Çehre, "Beren benim kızım. Umarım çok mutlu olur. Beren’in yanındayım, bir annesi bir ablası gibi…" dedi.
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Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat sosyal medya hesabından gözleri nemli bir fotoğraf karesi paylaşmış, Nebahat Çehre de altına yorumda bulunmuştu.
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Çehre, Saat'in fotoğrafının altına "O gözlerin hiç nemlenmesin" notunu düşmüştü.
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Bir alışveriş merkezinde kameralara yansıyan Çehre’ye, "Beren Saat ile buluşup dertleştiniz mi?" sorusu soruldu.
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Saat ile Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan usta oyuncu da şu yanıtı verdi: "Beren benim kızım. Çok sevdiğim bir insan, onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım çok mutlu olur."
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"Hakikatten 'gözünde nem' bile olmasın. Şu sıralar çok görüşemiyoruz, aynı kuaföre gidiyoruz orada karşılaşıyoruz. 'Görüşelim’ diye anlaşıyoruz ama işlerin yoğunluğundan dolayı bir türlü ayarlayamıyoruz. Bir dost olarak her zaman Beren’in yanındayım, bir annesi bir ablası gibi…"