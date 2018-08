Necip Memili (Cumali Koçavalı) Çukur dizisinde (Çukur 2. sezona yeni isimler)

Çukur dizisinin 17. bölümünde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakterinin yaşayıp yaşamadığına ilişkin de ipuçlarına yer verildi. Son bölümde Yamaç'ın Emmi ile birlikte birini sakladığını gösteren sahneler ve Çukur'un her yerine Vartolu'nun ölmediğini ilişkin yazılan notlar, Erkan Kolçak Köstendil'in diziye devam edeceği şeklinde yorumlandı.