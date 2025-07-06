Neden 20 dakika? Zihinsel gelişim üzerinde etkisi var
Son dönemde yapılan araştırmalar, sadece 20 dakikalık doğa yürüyüşlerinin hem zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerinde önemli faydalar sunduğunu ortaya koyuyor. Bilimsel bulgular, doğada geçirilen kısa sürelerin stres hormonlarını azalttığını, dikkat ve hafızayı güçlendirdiğini ve ruh sağlığı sorunları riskini düşürdüğünü gösteriyor.
Frontiers in Psychology dergisinde 2019 yılında yayımlanan bir araştırma, doğada geçirilen 20 dakikanın kortizol adı verilen stres hormonunun seviyelerini anlamlı biçimde azalttığını ortaya koydu. Araştırmada katılımcıların tükürük örneklerinden alınan kortizol ölçümleri, doğa yürüyüşü öncesi ve sonrası kıyaslandığında dikkat çekici düşüşler gözlendi.