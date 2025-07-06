Neden 20 dakika? Zihinsel gelişim üzerinde etkisi var

FİZİKSEL SAĞLIK İÇİN ETKİLİ

Doğa yürüyüşleri, sadece zihinsel sağlık için değil, fiziksel sağlık açısından da önemli avantajlar sunuyor. Sadece 15 dakikalık doğa yürüyüşü bile kan basıncını ve dinlenme kalp atış hızını düşürerek kardiyovasküler sağlığı destekliyor. Ayrıca doğada geçirilen zamanın dayanıklılık performansını artırdığına dair bilimsel bulgular mevcut.





