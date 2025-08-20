Neden duygusal olarak ulaşılamaz insanlara aşık oluruz?

Psycholog Today'de yer alan haberde, duygusal olarak ulaşılmaz insanlara çekilmemizin 3 nedeni olduğu ifade ediliyor:

ULAŞILAMAZLIK SİZİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR

Bazı insanlar duygusal olarak güvenli olana değil, tanıdık olana çekilir. Eğer çocukluğunuzda aldığınız ilgi tutarsız ya da yetersizse, belirsizliği sevgiyle eşleştirmiş olma ihtimaliniz yüksektir.

Bu nedenle, partneriniz uzaklaştığında daha çok sarılır, sustuğunda daha çok konuşmaya çalışır ve size ufacık bir sevgi gösterdiğinde bile bunun "eşsiz" olduğunu sanabilirsiniz. Bu bilinçli bir seçim değil, çocuklukta gelişen bir bağlanma kalıbıdır.

2015'te Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir derleme, erken dönem bağlanma deneyimlerinin, ileriki yaşamda duygusal “normal” algımızı şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Sağlıksız ortamlarda büyüyen bireyler, zamanla samimiyet ve yakınlığı belirsizlikle karıştırabiliyor.