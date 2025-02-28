Nefes darlığı olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre nefes darlığı olanlar oruç tutabilir mi?
Nefes darlığına sebep olan bir hastalığı bulunan kişilerin oruç tutması, rahatsızlığın derecesine ve doktorun görüşüne bağlıdır. İslam dini, ciddi sağlık sorunları için oruç tutmama kolaylığı sağlar. Tedavi sırasında oruç bozulursa kişi o günü daha sonra kaza eder.
NEFES DARLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Nefes darlığı hafif seyrediyorsa ve tıbbi olarak kontrol altına alınıyorsa, doktordan “oruç tutmasında sakınca yok” yönünde bir onay almak önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda doktor tavsiyesinin dikkate alınmasını vurgular. Örneğin astım hastaları, sadece nefes darlığı yaşıyor ve kritik bir durum söz konusu değilse, ihtiyaç duyduklarında spreyle rahatlayıp oruçlarını sürdürebilir. Bu spreylerin orucu bozmadığı belirtilmiştir. Ancak hastalık oruç tutmayı tehlikeye sokuyorsa veya uzun süre aç-susuz kalmak kişinin durumunu ağırlaştırıyorsa, oruç tutmaktan kaçınmak daha uygundur. İyileşme ihtimali olanlar, Ramazan sonrası kaçırdıkları günleri kaza edebilir. İyileşme ümidi olmayanlar ise fidye verebilir. Sonuç olarak nefes darlığı olanlar, tıbbi değerlendirme ışığında ve dinin izin verdiği bu esneklikleri kullanarak karar vermelidir.
NEFES DARLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTMALI MI?
Nefes darlığı bulunan bir bireyin oruç tutup tutmama kararı, genel sağlık durumuna göre belirlenir. Eğer astım, KOAH veya benzeri bir rahatsızlık çok ağır seyrediyorsa, uzun süre susuz kalmak solunumu daha da zorlaştırabilir. Uzmanlar, önemli solunum güçlüğü yaşayanların oruç tutmamalarını önerir. Çünkü vücudun susuz kalması balgamın yoğunlaşmasına neden olabilir ve nefes almayı güçleştirebilir. Nefes darlığının hafif olduğu, düzenli ilaç ve doktor kontrolü ile yönetilebildiği durumlarda ise oruç tutmak mümkündür. Dinî açıdan da sağlık riski taşıyanların oruçtan muaf tutulduğu bilinir. Oruç tutmakla nefes darlığı kötüleşecekse veya hayati tehlike oluşacaksa, tutmamak daha doğru bir yaklaşım olarak kabul edilir. Bu tarz geçici rahatsızlıklarda, kişi sonraki dönemde kaçırdığı oruçları kaza eder. Kronik ve ağır vakalarda ise fidye verme seçeneği vardır.
NEFES DARLIĞI OLAN ASTIM HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Astım hastalarının oruç tutması, astımın şiddetine ve günlük ilaç kullanım planına bağlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece nefes darlığı yaşayan ve başka engeli olmayan astımlıların, ihtiyaç halinde sprey kullanarak oruç tutabileceğini belirtir. Bu spreyler gıda niteliği taşımadığı ve mideye doğrudan girmediği için orucu bozmaz. Ancak astım krizleri sıklaşan, gün içinde tekrar tekrar ilaca ihtiyaç duyan veya atak dönemi ağır seyreden hastaların oruç tutması önerilmez. Uzun süre susuz kalmak, balgam yoğunluğunu artırıp krize yol açabilir. Ayrıca düzenli ilaç kullanımı ihmal edilirse astım alevlenebilir. Bu yüzden astım hastalarının, özellikle Ramazan öncesi doktorla görüşüp ilaç saatlerini ayarlaması ve “oruç sağlığa zarar verir mi?” sorusuna net yanıt alması gerekir. Astım hafif seyrediyorsa ve kontrol altındaysa, doktor onayıyla oruç tutmak mümkündür.
NEFES DARLIĞI OLAN KOAH HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalarının oruç tutması, hastalığın hangi evrede olduğuna göre değişir. İleri evre KOAH’ta uzun açlık ve susuzluk, solunum sıkıntısını artırabilir. Uzmanlar, ağır KOAH hastalarının ve ilaçlarını gün içinde düzenli almak zorunda olanların oruç tutmasının riskli olduğunu açıklar. Zira oruç süresince su alımı olmayınca balgam koyulaşır, nefes darlığı şiddetlenebilir ve bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Düzenli ilaç kullanılması gereken hastaların da ilaç dozlarını aksatma ihtimali vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık durumu kötüleşecekse oruçtan muaf olma hakkı tanındığını belirtir. KOAH’ın hafif veya orta seviyede olduğu, doktorun gerekli tedavi planını iftar ve sahur arasına sığdırdığı durumlarda oruç tutulabilir. Yine de KOAH’ta solunum yetmezliği kritik hale geliyorsa oruç sakıncalı görülebilir. Kararı mutlaka doktor ve hastanın bireysel durumu belirler.