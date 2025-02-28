Nefes darlığı olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre nefes darlığı olanlar oruç tutabilir mi?

NEFES DARLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN ASTIM SPREYİ KULLANABİLİR Mİ?

Nefes darlığı olan astım hastaları, oruç sırasında gerekliyse astım spreyi kullanabilir. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, bu spreyle alınan maddenin su veya besin değeri olmadığını, mideye anlamlı bir giriş gerçekleşmediğini ifade eder. Böylece sprey orucu bozmadığı için kişinin ibadetine devam etmesi mümkündür. Astım spreyleri, nefes yollarını açmaya ve krizi kontrol etmeye yarar. Sprey kullanılmazsa atak daha da kötüleşebilir. Dinî kaynaklar da “sağlığı tehlikeye atmamak” ilkesini öne çıkarır. Bu sebeple gündüz fenalaşan bir astım hastası spreyi çekinmeden uygulayabilir. Ancak kriz ağır seyrediyorsa ve ilaçlar yeterli gelmiyorsa, doktor müdahalesi gerekebilir. O zaman oruç bozularak tedaviye öncelik tanınması mümkün hale gelir. Temel ilke, sağlığı korumanın ibadet kadar önemli olduğudur.





NEFES DARLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN OKSİJEN CİHAZI KULLANABİLİR Mİ?

NEFES DARLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

NEFES DARLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN SUSUZLUK SORUNUYLA NASIL BAŞA ÇIKABİLİR?

Oksijen cihazı veya oksijen tüpüyle solunum desteği almak orucu bozmaz. Çünkü oksijen, besin veya su niteliği taşımaz, vücuda gıda girişi yapmaz. Diyanet kaynaklarında da oksijenin orucu bozmayacağı belirtilir. Fakat sürekli oksijen desteği gerektiren ağır hastalarda oruç tutmak genellikle zordur. Bu seviyede nefes darlığı yaşayanların sıklıkla başka ilaçlara veya tıbbi müdahalelere de ihtiyacı olur. Din, böyle bir durumda orucu bırakıp sağlığı korumaya öncelik verilmesini destekler. İyileşme ümidi varsa o günler daha sonra kaza edilir. Eğer rahatsızlık kalıcıysa fidye verilebilir. Ayrıca nefes açmak için nebulizatör cihazı kullanmak, içerdiği buharın sıvı formda boğazdan mideye ulaşmasına yol açabileceği için orucu bozabilir. Bu yüzden cihaz kullanımının ciddiyeti doktorla birlikte değerlendirilmelidir.Nefes darlığı olan bireyler, oruç tutmaya karar verirse bazı hususlara özellikle özen göstermelidir. İlk adım, doktor onayı almak ve reçete edilen ilaçları düzenli kullanmaktır. Atak döneminde veya şikâyetlerin arttığı günlerde oruç ertelenebilir. İftar ile sahur arasında yeterli su içmek, balgamın koyulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Aşırı tuzlu veya baharatlı yiyeceklerden kaçınmak da rahat bir solunum için önem taşır. Hafif, lifli ve besleyici öğünler tercih etmek, mide şişkinliğinin diyaframı sıkıştırmasını engelleyebilir. Gün içinde bedeni çok yormamak ve sıcak ortamlarda uzun süre kalmamak da fayda sağlar. Doktorun uygun gördüğü inhaler ilaçlar, oruç süresince belirtileri kontrol etmek için kullanılabilir. Sağlığı korumak, ibadeti de daha huzurlu sürdürmeyi sağlar.Uzun saatler susuz kalmak, nefes darlığı yaşayanlarda balgamın koyulaşmasına ve öksürüğün artmasına yol açabilir. Bu durumu hafifletmek için iftar ve sahur arasında bol su tüketmek gerekir. Suya ek olarak çorba, ayran gibi sıvı değeri yüksek içecekler de faydalıdır. Kafeinli içeceklerin fazlaca tüketilmesi, vücuttan su atımını artırabildiği için sınırlandırılması önerilir. Gündüz mümkün olduğunca gölgede kalmak, aşırı efordan kaçınmak ve serin ortamlarda durmak terlemeyle sıvı kaybını azaltır. Astım veya KOAH gibi nefes darlığı sıkıntısı olanlar, susuz kalmanın daha ağır etkilerle sonuçlanabileceğini unutmamalı ve doktor tavsiyesini dikkate almalıdır. Gerekirse ilaç düzenleri, iftar-sahur aralığına uygun hale getirilmelidir. Kişi gün içinde çok zorlanırsa ve sağlık riski ortaya çıkarsa, orucu bozmaya dair dinî ruhsatlar mevcuttur.