Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı

Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı ABD Başkanı Donald Trump’a dava açtı. Young, Trump'ın seçim çalıŞmasını 'görmezden gelme ve nefret kampanyası' olarak nitelendirdi.

05.08.2020 - 12:03

Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı - 1
Kanadalı rock şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Neil Young, daha önce pek çok kez şarkılarını izinsiz şekilde kullanan ve yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle düzenlenen mitinglerde buna daha sık başvuran Donald Trump’a karşı yasal mücadele başlattı.
Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı - 2

74 yaşındaki müzisyen, dün kendi web sitesinde New York'ta mahkemeye başvurduğunu gösteren belgeyi paylaştı. Young, Tulsa’da düzenlenen son mitingde Rockin’ in the Free World ve Devil’s Sidewalk adlı şarkılarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını belirtti. 

Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı - 3

Young, şikayet dilekçesinde, "Bu şikayet, kendi seçtikleri adayı desteklemekte özgür olan Amerikan vatandaşlarının haklarına ve görüşlerine saygısızlık etmek amacıyla yapılmamıştır. Ancak Young vicdanı rahat bir şekilde, müziğinin bölücü, Amerikan dışı bir cehalet ve nefret kampanyası için bir 'tema şarkısı' olarak kullanılmasına izin veremez" ifadesi yer aldı.

Young, telif hakları ihlalini düzenleyen yasalara göre öngörülen en yüksek tazminatı talep etti.

Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı - 4

Donald Trump kampanya mitinglerinde beş yıldır Neil Young şarkılarını kullanıyordu. Son aylarda bunun artması üzerine Trump'a mektup yazan Young, buna son vermesini istemişti.

Ancak Young, “Donald Trump’a dava açma seçeneklerini değerlendiriyorum” dese de daha sonra bundan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı - 5
Young'ın kararında değişiklik yaparak Trumpa dava açmasında, Trump’ın ABD’deki protestoculara yaptığı muamelenin etkili olduğu düşünülüyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER