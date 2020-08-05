Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı

05.08.2020 - 12:03
74 yaşındaki müzisyen, dün kendi web sitesinde New York'ta mahkemeye başvurduğunu gösteren belgeyi paylaştı. Young, Tulsa’da düzenlenen son mitingde Rockin’ in the Free World ve Devil’s Sidewalk adlı şarkılarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını belirtti.
Young, şikayet dilekçesinde, "Bu şikayet, kendi seçtikleri adayı desteklemekte özgür olan Amerikan vatandaşlarının haklarına ve görüşlerine saygısızlık etmek amacıyla yapılmamıştır. Ancak Young vicdanı rahat bir şekilde, müziğinin bölücü, Amerikan dışı bir cehalet ve nefret kampanyası için bir 'tema şarkısı' olarak kullanılmasına izin veremez" ifadesi yer aldı.
Young, telif hakları ihlalini düzenleyen yasalara göre öngörülen en yüksek tazminatı talep etti.
Donald Trump kampanya mitinglerinde beş yıldır Neil Young şarkılarını kullanıyordu. Son aylarda bunun artması üzerine Trump'a mektup yazan Young, buna son vermesini istemişti.
Ancak Young, “Donald Trump’a dava açma seçeneklerini değerlendiriyorum” dese de daha sonra bundan vazgeçtiğini duyurmuştu.