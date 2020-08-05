Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı

Young, şikayet dilekçesinde, "Bu şikayet, kendi seçtikleri adayı desteklemekte özgür olan Amerikan vatandaşlarının haklarına ve görüşlerine saygısızlık etmek amacıyla yapılmamıştır. Ancak Young vicdanı rahat bir şekilde, müziğinin bölücü, Amerikan dışı bir cehalet ve nefret kampanyası için bir 'tema şarkısı' olarak kullanılmasına izin veremez" ifadesi yer aldı.

Young, telif hakları ihlalini düzenleyen yasalara göre öngörülen en yüksek tazminatı talep etti.