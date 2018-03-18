Nejat İşler: Kadınların ilgisi hoşuma gidiyor
‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ filmiyle bir kez daha sinema seyircisi karşısına çıkan Nejat İşler, kadınların ilgisinden memnun olduğunu söyleyerek, “Ben rahatsızlık duymuyorum” dedi.
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‘Kaybedenler Kulübü’nün devam filmi ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ vizyona girdi. Yoğun seyirci ilgisiyle karşılaşan filmin başrol oyuncusu Nejat İşler, mesleki anlamda çalışkan olduğunu söyleyerek, “Mesleğimi 25 yıldır çok severek yapıyorum. Başka bir meslek yapıyor olsaydım şimdi emekli olmuştum ve maaş alıyordum” dedi.
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İşler, Habertürk’e verdiği röportajda, kadınların kendisine yoğun ilgi göstermesine, “Çok hoşuma gidiyor. Ben rahatsızlık duymuyorum” açıklamasını yaptı.
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“Dünyayı dolaşmak istiyorum. Bunu da işimden bağımsız düşünemiyorum” diyen İşler, “Asla inzivaya çekilmem. Öyle bir şeyin ne imkanı var ne de ihtimali. Öyle görünmüyor olabilir ama aksine çok çalışıyorum. Bodrum’da yaşamaya başlamam inzivaya çekildiğim yönünde düşüncelerin oluşmasına neden oldu ama tam aksi. Daha çok çalışabilmek için Bodrum’a yerleştim. İstanbul’da çalışılmıyor ki” dedi.
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“Aykırı gibi görünen tipleri oynuyorum ve onları hayata kazandırıyorum” diyen İşler, “Aykırılık biraz üzerime yapıştı. Çünkü kötüyü de iyi canlandırmaya çalışıyorum. ‘Hayatta bunlar da var’ demeye çalışıyorum. Hocam Müşfik Kenter’den öyle gördüm” şeklinde konuştu.
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“Hepimiz sürekli hayatta kalmak için çabalamak zorundayız” diyen ünlü oyuncu, “Biz sadece nefes almak için çabalıyoruz.Hiçbir hayat kalitemiz yok. Git evinde bir kaktüse bak. Git sevgiline bak, çocuğuna bak... O bile yok. Evli ve çocuklu tanıdıklarım var. Bence hâlâ sadece nefes alıyorlar o kadar” dedi.