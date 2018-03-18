Nejat İşler: Kadınların ilgisi hoşuma gidiyor

“Dünyayı dolaşmak istiyorum. Bunu da işimden bağımsız düşünemiyorum” diyen İşler, “Asla inzivaya çekilmem. Öyle bir şeyin ne imkanı var ne de ihtimali. Öyle görünmüyor olabilir ama aksine çok çalışıyorum. Bodrum’da yaşamaya başlamam inzivaya çekildiğim yönünde düşüncelerin oluşmasına neden oldu ama tam aksi. Daha çok çalışabilmek için Bodrum’a yerleştim. İstanbul’da çalışılmıyor ki” dedi.