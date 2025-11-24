Nemrut Dağı'na saldıran türkücüye soruşturma açıldı

Yapay zekaya kızıp, Nemrut'taki tarihi eserlerin üzerinde sazını kıran türkücü Aydın Aydın için Kültür ve Turizm Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına neden olanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kendisini türkücü olarak tanıtan Aydın Aydın isimli birisi, “Yapay zekanın insana ait bütün bilgileri toplayıp insana karşı kullandığını, birçok mesleğin yok olacağını, müzik sektörüne de ciddi zarar vereceğini” iddia ederek, sazını Nemrut Dağı'ndaki tarihi taşlara vurup kırdı. Aydın, bu garip eyleminin sonrasında türkü söyledi.