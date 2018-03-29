Nergis Öztürk Avlu'da (2. yeni sezon Avlu oyuncu kadrosu)

MELİS ERSOY – Deniz Barut

Cezaevinin psikoloğu. Şimdiye dek yaptığı her şeyde çok başarılı olmuş biri. Nedeni annesi... Annesi için Melis bir çocuktan çok bir proje olmuş. Gideceği okuldan edineceği arkadaşlara kadar tüm kararları annesi almış. O da bu seçimlere itiraz etmeden uymuş. Başarısız olmak en büyük kâbusu. Melis, cezaevinin isminin tersine cezalandırmaktan çok insanları topluma kazandıran bir kurum olması gerektiğine inanıyor.