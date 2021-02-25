Neslihan Atagül Amerikan dergisinin kapağında

Hastalığı nedeniyle Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül Amerikan dergisine kapak oldu.

25.02.2021 - 10:29

Neslihan Atagül Amerikan dergisinin kapağında - 1
Neslihan Atagül, Amerika’nın en çok okunan yayınlarından Hola! USA dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.


Neslihan Atagül Amerikan dergisinin kapağında - 2
Atagül, dergideki röportajı için Çırağan Sarayı’nda ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.


Neslihan Atagül Amerikan dergisinin kapağında - 3
Röportaj sonrası hayranlarına mesaj göndermek için İspanyolca videolar da hazırlayan Atagül, “Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.


Neslihan Atagül Amerikan dergisinin kapağında - 4
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyulan oyuncu Atagül, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde ayrılmıştı.


Neslihan Atagül Amerikan dergisinin kapağında - 5
Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Atagül,"Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. Tedavim devam ediyor" demişti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER