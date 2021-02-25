Neslihan Atagül Amerikan dergisinin kapağında

Röportaj sonrası hayranlarına mesaj göndermek için İspanyolca videolar da hazırlayan Atagül, “Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Atagül,"Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. Tedavim devam ediyor" demişti.