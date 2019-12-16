Neslihan Atagül Doğulu Nare'yi anlattı: Savaşçı, güçlü ve kararlı (Sefirin Kızı)

Bu akşam seyirciyle buluşacak Star’ın iddialı projelerinden Sefirin Kızı’nın başrol oyuncularından Neslihan Atagül Doğulu, yeni projesi ve rolü Nare’yi anlattı.
Atagül Doğulu, Nare’yi şu sözlerle anlatıyor: “Nare, savaşçı; çok güçlü ve kararlı, çok akıllı. Aklına koyduğunu yapan, mücadeleyi seven, asla pes etmeyen bir karakter. Toplum baskısının umudunu yok etmesine izin vermemeye çalışıyor. Umarım seyirci Nare'yi ve hikayesini sever”
Oyuncu, projenin ekrana yansıyan hikayesindeki en büyük farkın sevdanın her rengi ve halini içinde barındırması olduğunu da belirtiyor.
NARE KARAKTERİ HAKKINDA
Sefirin Kızı Nare, İzlanda’da doğmuş; Oslo’da, Tokyo’da, Cape Town’da Yeni Delhi’de Ottowa’da büyümüş bir dünya vatandaşı.
İlk aşkı Sancar’ı hala çok seven Nare, bu aşk ayrılıkla sonuçlanınca acısını hep içinde taşımış. Sadece kızı için yaşayan Nare’nin güçlü kişiliği başarılı oyuncuyu çok etkilemiş.