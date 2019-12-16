Neslihan Atagül Doğulu Nare'yi anlattı: Savaşçı, güçlü ve kararlı (Sefirin Kızı)

Atagül Doğulu, Nare’yi şu sözlerle anlatıyor: “Nare, savaşçı; çok güçlü ve kararlı, çok akıllı. Aklına koyduğunu yapan, mücadeleyi seven, asla pes etmeyen bir karakter. Toplum baskısının umudunu yok etmesine izin vermemeye çalışıyor. Umarım seyirci Nare'yi ve hikayesini sever”