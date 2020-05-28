Neslihan Atagül Doğulu'dan Instagram projesi:Hadsiz

28.05.2020 - 07:39
“Kendi içime, giyindiğim bedene, oturduğum odaya, evime, yaşadığım sokağa, şehre, ülkeye, geldiğim dünyaya sığamadığım, dolup taştığım duygusu epeydir var olan bir haldi” Ünlü oyuncu ayrıca kendi hadsizliğini tahmin edip ne denli sınırlandır(ıl)dığını gördükten sonra projenin ilk adımını atmaya karar verdiğini belirtti.
Bu projedeki en önemli motivasyon kaynağının da bu sınırları aşma hayalinde saklı olduğunu dile getiren Doğulu, işinde her zaman o haddin daha fazlasını merak etmeyi sevdiğini çünkü haddi görüp aşma hedefinin kişinin yetkinliğinin sınırının olmamasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.
Hadsiz, 1 Haziran Pazartesi günü Neslihan Atagül Doğulu’nın Instagram hesabında okurla buluşacak.