Neslihan Atagül Doğulu'dan Instagram projesi:Hadsiz

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Doğulu, Instagram hesabından yayınlanacak Hadsiz isimli online dergi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

28.05.2020 - 07:39

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül Doğulu
Instagram hesabında yayınlamaya başlayacağı Hadsiz isimli online dergiyle sınır tanımayanların hikayelerine ışık tutacak.
Neslihan Atagül Doğulu’nun yakın zamanda takipçileriyle buluşturacağı kendi projesi; içeriği, çarpıcı konuları, röportajları ve Dadsiz konuklarıyla okurla başlayacak.
Halk dilinde genel kullanımı saygısızlık, cehalet, kibirli olan fakat özünde sınır anlamına gelen “had” kelimesinden türeyen ve gerçek manası “sınırsız” olan Hadsiz, 1 Haziran Pazartesi günü oyuncunun Instagram sayfası üzerinden yayınlanacak.
İlk konuğunu sürpriz bir ismin oluşturduğu online dergi, ilham veren pek çok farklı konuk ve hikayeyle aylık olarak paylaşılacak.
Instagram’a özel olarak hazırlanan şık tasarımıyla, içeriğini Neslihan Atagül Doğulu’nun objektifinden yansıyan çarpıcı fotoğrafların oluşturduğu derginin çıkış amacına dair görüşlerini paylaşan Doğulu şunları söyledi:

“Kendi içime, giyindiğim bedene, oturduğum odaya, evime, yaşadığım sokağa, şehre, ülkeye, geldiğim dünyaya sığamadığım, dolup taştığım duygusu epeydir var olan bir haldi” Ünlü oyuncu ayrıca kendi hadsizliğini tahmin edip ne denli sınırlandır(ıl)dığını gördükten sonra projenin ilk adımını atmaya karar verdiğini belirtti.

Herhangi bir şeye, birine hadsiz/sınırsız demek için neyin had/sınır olup olmadığını düşünüp, had kelimesinin anlamını içselleştirerek bu duruma göre karar vermek gerektiğini belirten oyuncu, her birimizin bir sınırla büyütüldüğünü ve bunların sebeplerini de yaşam koşulları, kültür, coğrafya, aile olarak gördüğünün altını çiziyor.

Bu projedeki en önemli motivasyon kaynağının da bu sınırları aşma hayalinde saklı olduğunu dile getiren Doğulu, işinde her zaman o haddin daha fazlasını merak etmeyi sevdiğini çünkü haddi görüp aşma hedefinin kişinin yetkinliğinin sınırının olmamasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Hadsiz, 1 Haziran Pazartesi günü Neslihan Atagül Doğulu’nın Instagram hesabında okurla buluşacak.

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