Neslihan Atagül Doğulu'dan Instagram projesi:Hadsiz

İlk konuğunu sürpriz bir ismin oluşturduğu online dergi, ilham veren pek çok farklı konuk ve hikayeyle aylık olarak paylaşılacak.

“Kendi içime, giyindiğim bedene, oturduğum odaya, evime, yaşadığım sokağa, şehre, ülkeye, geldiğim dünyaya sığamadığım, dolup taştığım duygusu epeydir var olan bir haldi” Ünlü oyuncu ayrıca kendi hadsizliğini tahmin edip ne denli sınırlandır(ıl)dığını gördükten sonra projenin ilk adımını atmaya karar verdiğini belirtti.

Herhangi bir şeye, birine hadsiz/sınırsız demek için neyin had/sınır olup olmadığını düşünüp, had kelimesinin anlamını içselleştirerek bu duruma göre karar vermek gerektiğini belirten oyuncu, her birimizin bir sınırla büyütüldüğünü ve bunların sebeplerini de yaşam koşulları, kültür, coğrafya, aile olarak gördüğünün altını çiziyor.