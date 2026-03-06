Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun oğlu Aziz 1 yaşında. "Sana olan hislerimi biliyorsun"

Kısa bir süre önce annelikle ilgili konuşan Neslihan Atagül, zaman zaman zorlandığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Tamamen sana muhtaç bir canlı dünyaya getiriyorsun ve sadece seni istiyor. Ağlıyor ama neden ağladığını bilmiyorsun, bütün tuşlara basmak zorundasın.”

Oğlu Aziz'in kime benzediğiyle ilgili de "İkimize de benziyor ama bence daha çok Kadir'e benziyor" açıklamasını yapan ünlü oyuncu, setleri özlediğini ve projeleri değerlendirdiğini söylemişti. Atagül, oğlunun da kendisiyle setlere geleceğini, onun için en sağlıklı ortamı sağlayacağını ifade etmişti.