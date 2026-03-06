Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun oğlu Aziz 1 yaşında. "Sana olan hislerimi biliyorsun"
06.03.2026 12:44
NTV - Haber Merkezi
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun oğulları Aziz, 1 yaşına bastı. İlk kez annelik duygusunu tadan Atagül, oğlunun doğum gününü bir dizi yeni fotoğrafla kutladı.
“Yaprak Dökümü” ile şöhreti yakalayan daha sonra “Fatih Harbiye”, “Kara Sevda”, “Sefirin Kızı” ve “Gecenin Ucunda” gibi birçok yapımda rol alan Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile dünyaevine girmişti.
"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ünlü çift, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı. Mart 2025'te ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Atagül ile Doğulu, oğullarına Aziz adını verdi.
AZİZ 1 YAŞINA BASTI
Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan ve şimdilerde minik oğluyla ilgilenen Neslihan Atagül, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun, ilk göz ağrısı Aziz, bugün 1 yaşına bastı. 33 yaşındaki Atagül de oğlunun doğum gününü bir dizi fotoğrafla kutladı.
"SENİ HEP GÜLDÜRECEĞİM"
Yayınladığı karelerde bir yaşına basan oğlunun yüzünü göstermeyen Neslihan Atagül, Aziz'e “İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim” diye seslendi. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve “Maşallah”, “Çok tatlı”, “İyi ki doğdun” gibi birçok yorum geldi. Aziz Doğulu'nun bir hayli büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.
"TAMAMEN SANA MUHTAÇ BİR CANLI DÜNYAYA GETİRİYORSUN"
Kısa bir süre önce annelikle ilgili konuşan Neslihan Atagül, zaman zaman zorlandığını şu sözlerle anlatmıştı:
“Tamamen sana muhtaç bir canlı dünyaya getiriyorsun ve sadece seni istiyor. Ağlıyor ama neden ağladığını bilmiyorsun, bütün tuşlara basmak zorundasın.”
Oğlu Aziz'in kime benzediğiyle ilgili de "İkimize de benziyor ama bence daha çok Kadir'e benziyor" açıklamasını yapan ünlü oyuncu, setleri özlediğini ve projeleri değerlendirdiğini söylemişti. Atagül, oğlunun da kendisiyle setlere geleceğini, onun için en sağlıklı ortamı sağlayacağını ifade etmişti.