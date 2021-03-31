Neslihan Atagül İngiltere'de tedavi olacak

Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Atagül'e bu süreçte kendisine özel bir beslenme programı da uygulanacak.

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31.03.2021 - 09:49

Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül İngiltere'de tedavi olacak.







tv100'ün haberine göre; Ekranlara ve projelere ara veren Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti.







Hastalığı için bir dizi test yaptıran 28 yaşındaki oyuncu, sonuçlarını aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başlayacak.







Kendisine özel bir beslenme programı uygulanacak olan Atagül'ün yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladığı ve bol bol dinlendiği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?



Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e "Geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi koymuştu.



10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı. Atagül yaptığı açıklamada, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" demişti.









GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?



Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelir.