Neslihan Atagül karavan tatilini anlattı

1 Instagram'da "Beni tanımadan bildiğiniz için, sizi tanımadan bilebildiğim için şükrediyorum. Doğum günümü kutlayan herkese çektiğim bu fotografı armağan ediyorum. Hep beraber sevgiyle ve paylaşarak büyütmek dileğiyle" sözleriyle doğum gününü kutlayan Neslihan Atagül Doğulu merak edilen karavan tatilini anlattı:

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"Geçen yıl 33 günlüğüne tatile gittik. Karavan bizim çünkü bu bizim tatil anlayışımızı çok iyi yansıtıyor. Hep böyleydik biz Kadir'le.

3 "Köpeklerimiz var, onları bırakamıyoruz, uzun süre uzak kalmayı istemiyoruz onlardan çünkü. Çoğu otel kabul etmiyor zaten..."

4 "Bir de rahat etmek istiyoruz. Karavanın farklı bir ruhu var, hem çok iyi plan yapmak gerekiyor hem de bir o kadar plansız olmak."

5 "Aceleyle hiç işinin olmaması lazım mesela. Karavanda bütün işini sen yapıyorsun. O kadar güzel yerlerde o kadar güzel manzaraların içindesin ki..."

6 "Yunanistan'da bir yere gitmiştik; üç gün kalırız diye düşünmüştük ama o kadar beğendik ki 10 gün kaldık. Öyle güzel bir gün batımı vardı ki orda, her gün o gün batımını bekledik."

7 "Ben böyle zamanlarda yaşadığımı hissediyorum. 'Hayat bu olmalı işte' diyorum."