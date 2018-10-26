Neslihan Atagül'ün lokmacı yatırımı tutmadı (Ünlü isimlerin yatırımları)

Don Kişot’um Ben ile 14 yıl sonra tiyatroseverlerin karşısına çıkan Ozan Güven’in, yatırım ve Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım için Karadağ’dan ev aldığı iddia edildi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; oyuncunun önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği’ne girmesi beklenen ülkeden, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.



Güven’in, ayrıca iki yıl önce Meryem Uzerli’yle başrolünü paylaştığı ‘Annemin Yarası’ filmi için gittiği Karadağ’ı çok beğendiğini yakın çevresine söylediği konuşuluyor. Oyuncunun, aldığı daireyi kiraya vermeyeceği, projesi olmadığı dönemlerde oraya giderek dinleneceği söyleniyor.