Neslihan Atagül'ün lokmacı yatırımı tutmadı (Ünlü isimlerin yatırımları)
Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'nun ağabeyi İlkay Atagül ile birlikte gerçekleştirdiği ticare atılım tutmadı. İşte Atagül gibi kazancını farklı sektörlere yatıran ünlü isimler...
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Neslihan Atagül
Ağabeyi İlkay Atagül ile Nişantaşı’nda lokmacı açan oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'nun yatırımı tutmadı. Posta'nın haberine göre evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül Doğulu lokmacıyı kapattı.
Kadir Doğulu ise konuyla ilgili “Biz o dükkânda sadece lokma yedik. Orası Neslihan’ın abisinin, biz sadece destek verdik ama evet maalesef ticaret bu bazen tutmuyor. Ağabeyi dükkânı kapatmak zorunda kaldı" dedi.
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Çağatay Ulusoy
Sık sık gittiği Amerika’da Türk restoranı açmayı planlayan Çağatay Ulusoy, kendi işinin patronu oluyor. Ulusoy; mantı, çay, kahve ve lokum gibi lezzetleri ABD’de satışa sunacak.
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Don Kişot’um Ben ile 14 yıl sonra tiyatroseverlerin karşısına çıkan Ozan Güven’in, yatırım ve Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım için Karadağ’dan ev aldığı iddia edildi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; oyuncunun önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği’ne girmesi beklenen ülkeden, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.
Güven’in, ayrıca iki yıl önce Meryem Uzerli’yle başrolünü paylaştığı ‘Annemin Yarası’ filmi için gittiği Karadağ’ı çok beğendiğini yakın çevresine söylediği konuşuluyor. Oyuncunun, aldığı daireyi kiraya vermeyeceği, projesi olmadığı dönemlerde oraya giderek dinleneceği söyleniyor.
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4Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu’yla birlikte ‘Mutluluk Zamanı’ filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul’da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.
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Tuba BüyüküstünTuba Büyüküstün de ticarette hızlı olanlardan. Ünlü oyuncu anne ve babası ile birlikte kurduğu elektronik teknolojileri endüstriyel tartım sistemlerine yatırım yapıyor.
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6Burak Özçivit
Yatırımını genellikle gayrimenkul sektörüne yapan Burak Özçivit ayrıca lokanta açarak yiyecek sektörüne girenlerden.
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Sertab ErenerSertab Erener’in mortgage ve inşaat alanında uzman olan bir danışmanlık şirketi var.
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Hülya AvşarHülya Avşar'ın spor salonuna yatırım yaptığı biliniyor.
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9Alper Kul
Oyuncu Alper Kul kazandığı paraları tarım sektörüne yatırıyor. Sanatçı'ın Balıkesir'de ceviz yetiştiriciliği yaptığı biliniyor.
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10Sinan Akçıl
Aranjör ve şarkıcı Sinan Akçıl, kazancını güzellik ve bakım sektörüne yatırmaya karar verdi. Akçıl, bir güzellik merkezinin şubelerini satın aldı
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Erkan PetekkayaPetekkaya'nın Beykoz ve çeşitli AVM'lerde kasap dükkanı var.
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Ozan GüvenOyunculuktan önce mağazasında ayakkabı satan Ozan Güven, bu mesleğinden vazgeçmedi. Güven'in farklı semtlerde ayakkabı mağazası var.
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Kenan İmirzalıoğluKenan İmirzalıoğlu parasını emlakta değerlendirenlerden. 44 yaşındaki oyuncu özellikle Cihangir’i tercih ediyor.
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Necati ŞaşmazDaha önce bir ahşap fabrikasına yatırım yapan Necati Şaşmaz'ın hayvancılıkla da ilgilendiği biliniyor.
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Bülent ErsoyKazandığı paranın önemli bir kısmını iş makinelerine yatıran Bülent Ersoy, bu makineleri müteahhitlere kiralıyor.
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İbrahim TatlısesYaklaşık 30 yıldır Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen İbrahim Tatlıses, birçok yatırımıyla medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Seyrantepe’de bir restoranı ve iş hanı olan Tatlıses’in Bodrum ve Kuşadası’nda birer oteli, solaryum salonu, marketleri ve taksi şirketi bulunuyor.
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Ebru GündeşEbru Gündeş’in yatırımları çok eskilere dayanıyor. Tekirdağ Muratlı’da bir çiftliği bulunan Gündeş hayvancılık yapıyor.
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Cem YılmazCem Yılmaz otomobil ve sanat eserlerine yatırım yapanlardan
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TarkanTarkan da emlak yatırımı yapanlardan. Süperstar'ın yatırım yaptığı yerler arasında Tarabya Sümer Korusu, Arnavutköy, Beykoz ve Manhattan var.
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