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Nesrin Cavadzade sefer tasıyla set yolcusu

Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı City’s’den çıkarken görüntülendi. 36 yaşındaki oyuncu elindeki sefer tasına açıklık getirdi: Ketojenik diyete başladım, setteki yemekleri yiyemiyorum.

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    AVM’de çalışan bir genç kızı canlandırdığı Cemil Show adlı komedi filminin çekimlerine başlayan Nesrin Cavadzade önceki gün sete giderken Nişantaşı’nda görüntülendi.

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    Elindeki sefertası dikkat çeken oyuncu "Yemekleri evde kendim yaptığım için sete sefer tasıyla gidiyorum" dedi. 

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    Ketojenik diyetle formunu koruduğunu, bu yüzden evde yemek yaptığını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu "Bugün semizotu, kabak ve organik tavuk pişirdim" diye konuştu. 

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    Cavadzade "Ketojenik beslenmede hiç şeker ve un yok. Bol yağlı besinler, çok fazla protein ve zeytinyağı tüketiyorum. Fit kalmamın sırrı bu. Bir de haftanın beş günü spor yapıyorum” dedi.

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    Yazın hiç tatil yapmadan ikinci bir filme daha başlayacağını söyleyen Nesrin Cavadzade “Bir dönem sosyal medyadaki ağır mesajlar nedeniyle isyan ettiniz. Bu durum devam ediyor mu?” sorusuna şu cevabı verdi:

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    “İnsanlar daha kibar olmaya başladı. Zaten artık Instagram’a şikayet etmek, dava açmak kolaylaştı. Sadece kadın oyuncuları değil, erkekleri de rahatsız ediyorlar” diye cevap verdi.
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