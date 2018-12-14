Nesrin Cavadzade: Taş gibi gidiyorum, taş gibi çıkıyorum
La Casa de Papel'de rol alacağı iddialarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade, hücre terapisi gördüğünü söyleyerek "Ben bu cihaz sayesinde sete taş gibi gidiyorum, taş gibi çıkıyorum" dedi.
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Şu sıralar Bizim Hikaye dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, bağışıklık sistemini dinç tutmak için haftada üç kez -140 derece hücre terapi cihazında kalıyor.
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Önceki akşam City's AVM'nin içinde bulunan cihazdan çıkarken objektiflere takılan Cavadzade şöyle konuştu: "Haftada üç kez bu cihaza giriyorum. Bizim sette herkes grip ve hasta. Hatta domuz gribi geçirenler var."
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"Ben ise bunun önlemini almak için bu cihazı kullanıyorum. Ben bu cihaz sayesinde sete taş gibi gidiyorum, taş gibi çıkıyorum"
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36 yaşındaki oyuncu, La Casa de Papel 3. sezonda İstanbul karakterini oynacağı iddialarıyla da gündeme gelmişti.