Nesrin Cavadzade: Yedi çocuk yapmak isterim

Son dönemde oynadığı projelerle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, “Evlilik muazzam bir olay. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip, yedi çocuk yapmak isterim” dedi.
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Yaklaşık 1.5 yıldır Alihan isimli erkek arkadaşıyla birlikte olan Nesrin Cavadzade, evlilik istediğini dile getirdi.
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36 yaşındaki oyuncu, “Evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar" diye konuştu.
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"Ben öyle değilim" diyen ünlü oyuncu "Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip, yedi çocuk yapmak isterim” ifadelerini kullandı.
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‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filminde müzik öğretmenini canlandıran Cavadzade, “Müzik konusunda iddialı değildim ama bu deneyim bana cesaret verdi. İlerleyen dönemde single çıkarmayı düşünüyorum. Çevremdeki insanlar bu konuda çok destek oluyor. Sesimin güzel olduğunu da söylerler” açıklamasını yaptı.