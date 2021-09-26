New York Times belgeseli: Britney Spears'ın telefon görüşmeleri dinleniyordu

26.09.2021 - 09:42
ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın tuttuğu güvenlik şirketinin 2008'den bu yana devam eden vasilik uygulaması sırasında şarkıcının telefon görüşmelerini ve mesajlarını gizlice takip ettiği iddia edildi.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Controlling Britney Spears (Britney Spears'ı Kontrol Etmek) isimli cuma yayımlanan New York Times belgeselinde Black Box Security güvenlik şirketinin eski çalışan Alex Vlasov, Spears'ın ekibiyle yaklaşık 9 yıl boyunca çalıştığını ve şirketin şarkıcının telefonunu dinlediğini söyledi.
Vlasov şarkıcının yatak odasına dinleme cihazı yerleştirildiğini de ifade etti. Vlasov söz konusu uygulamayı sorguladığında kendisine bunun Spears'ın güvenliği için yapıldığının ve vasilik uygulamasını denetleyen mahkemenin bundan haberdar olduğunun söylendiğini belirtti.
Eski Black Box Security çalışanı, Britney Spears ve avukatı Sam Ingham arasında geçen görüşmelerin de dinlendiğini söyledi.
PageSix'in haberine göre Vlasov şu ifadeleri kullandı:
"Britney, iPhone almak istiyordu… ve bu büyük bir meseleydi. Herkes endişelenmişti. Patronum Edan Yemini bana gelip, 'iPhone için bildiğin bir izleme servisi var mı?' diye sormuştu. Ben de, 'Neyi kastediyorsun?' demiştim. 'Ebeveyn kontrollerini. iPhone'a ebeveyn denetimi koymanın yolu var mı?' demişti. Ve o zaman Edan bana Britney'in kendi güvenliği için izlendiğini açıklamıştı."
Herhangi bir iddiaya yönelik doğrudan açıklama yapmayan Jamie Spears'ın avukatı Vivian Thoreen, Jamie Spears'ın eylemlerinin mahkemenin ona tanıdığı sınırlar içinde olduğunu söyledi.
Black Box Security'nin başkanı Edan Yemini'nin avukatıysa yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Yemini ve Black Box her zaman profesyonel, etik ve yasal sınırlar içinde hareket etti ve Spears'ı uzun yıllar güvende tutan çalışmalarından özellikle gurur duyuyorlar."