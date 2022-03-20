New York Times: Senatör adayı Mehmet Öz'ün Türk kökeni seçimlerde hedef alınıyor

Yatırım şirketi Godlman Sachs'ta üst düzey yöneticilik yapan McCormick'in ocakta adaylığını açıkladığı zaman Öz'e Türk vatandaşlığından çıkmasını söylediği ve kendisini çifte vatandaşlığı nedeniyle eleştirdiği de hatırlatıldı.

Öte yandan Öz, çarşamba günü yaptığı açıklamada seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu. Türk vatandaşlığının seçimlerde kendisi için "dikkat dağıtıcı" olduğunu belirten Öz, rahibi McCormick'i "geçmişte Katoliklere ve Yahudilere karşı yapılan iftiralara benzer şekilde kendisine yobazca saldırdığı" gerekçesiyle de eleştirmişti.