New York Times: Senatör adayı Mehmet Öz'ün Türk kökeni seçimlerde hedef alınıyor

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ün Türk kökeninin Pensilvanya Senatörlüğü'ne adaylığında tartışma yarattığını yazdı.

Haberler 20.03.2022 - 09:25

New York Times: Senatör adayı Mehmet Öz'ün Türk kökeni seçimlerde hedef alınıyor - 1

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ün Türk kökenlerinin Pensilvanya Senatörlüğü'ne adaylığında tartışma yarattığını yazdı.

NYT'nin haberinde Cumhuriyetçi Parti'den Senatör olmak için adaylığını aralıkta açıklayan 61 yaşındaki Öz'ün, aynı partiden rakibi David McCormick tarafından Türk kökenleri nedeniyle hedef alındığı belirtildi.

Independent'in aktardığı habere göre, ünlü sağlık programı Dr. Oz Show'un sunucusu Öz'ün seçilirse Senato'ya giren ilk Müslüman olacağı fakat kendisinin seçim kampanyasında bunu ön plana çıkarmadığı ifade edildi.

New York Times: Senatör adayı Mehmet Öz'ün Türk kökeni seçimlerde hedef alınıyor - 2

Yatırım şirketi Godlman Sachs'ta üst düzey yöneticilik yapan McCormick'in ocakta adaylığını açıkladığı zaman Öz'e Türk vatandaşlığından çıkmasını söylediği ve kendisini çifte vatandaşlığı nedeniyle eleştirdiği de hatırlatıldı.

Öte yandan Öz, çarşamba günü yaptığı açıklamada seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu. Türk vatandaşlığının seçimlerde kendisi için "dikkat dağıtıcı" olduğunu belirten Öz, rahibi McCormick'i "geçmişte Katoliklere ve Yahudilere karşı yapılan iftiralara benzer şekilde kendisine yobazca saldırdığı" gerekçesiyle de eleştirmişti.

New York Times: Senatör adayı Mehmet Öz'ün Türk kökeni seçimlerde hedef alınıyor - 3

ANNESİ İÇİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKMADI

Öz, Türkiye vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Türkiye'de Alzheimer tedavisi gören annesini olduğunu söylemişti. Gerektiğinde annesini ziyaret etmek istediğini belirten Öz, annesinin sağlık durumuyla ilgili karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak istediğini de ifade etmişti.

New York Times: Senatör adayı Mehmet Öz'ün Türk kökeni seçimlerde hedef alınıyor - 4

NYT, McCormick'in adaylığını açıklamadan kısa süre önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret ettiğini, bu görüşmede McCormick'in eşi Powell McCormick'in Öz'ün başörtüsü takan kişilerle bir fotoğrafını gösterdiği iddia edildi.

Görüşmeye dair bilgisi bulunan 4 kişiye dayandırılan bu iddiaya göre söz konusu fotoğraf medyaya hiç yansımadı. NYT, bu kişilerden aldığı bilgilere göre McCormick'in Trump'la görüşmesinde Müslüman geçmişi nedeniyle Öz'ün Pensilvanya'da siyasi anlamda zayıflık yaratacağını söylediğini öne sürdü.

McCormick ise bu iddiaları reddederek görüşmede Trump'la sadece Öz'ün Türk kökenleri hakkında fikir alışverişi yaptıklarını savundu.

New York Times: Senatör adayı Mehmet Öz'ün Türk kökeni seçimlerde hedef alınıyor - 5

Öz, ABD'deki muhafazakar haber sitelerinden Washington Examin