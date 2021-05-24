New York Times'tan Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa için tepki çeken ilan

Hadid, New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden kareler paylaşarak, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük." diye yazmıştı.